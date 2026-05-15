Ukrainka pokonała Świątek i wyznała. Wielki moment, to trwało osiem lat

Wojciech Kulak

Na półfinale zakończyła się tegoroczna przygoda Igi Świątek z turniejem rangi WTA 1000 w Rzymie. Polka po dwóch kapitalnych spotkaniach z Naomi Osaką oraz Jessicą Pegulą, dziś uznała wyższość Eliny Switoliny. Dla Ukrainki to wyjątkowy moment, ponieważ znów wystąpi w finale na włoskiej mączce po ośmiu latach przerwy. Nic więc dziwnego, że po ostatniej piłce nie potrafiła znaleźć słow. "Po prostu nierealne" - wyznała.

Polka oraz Ukrainka wprost kochają rywalizować w stolicy Italii. Najlepszym tego dowodem były ich poprzednie wyniki uzyskiwane w tym miejscu. Elina Switolina triumfowała w latach 2017-2018. Z kolei Raszynianka nie miała sobie równych w 2021, 2022 oraz 2024 roku. Dziś tylko jedna z nich mogła pozostać w grze o kolejny puchar w karierze. Górą okazało się doświadczenie obywatelki naszych wschodnich sąsiadów. Małżonka Gaela Monfilsa triumfowała 6:4, 2:6, 6:2.

Podczas gdy podopieczna Francisco Roiga szybko opuściła kort, Ukrainka usiadła na dłuższą chwilę by pozbierać myśli, a następnie udzieliła krótkiego wywiadu. Na samym początku nie wiedziała nawet co powiedzieć. "To niesamowite uczucie. Po prostu nierealne być tutaj po tylu latach znów w finale" - wyznała w końcu. Przed Ukrainką niebawem pojawi się więc szansa, by zrównać się z Igą Świątek w liczbie rzymskich triumfów.

Po drugiej stronie stanie Coco Gauff. Amerykanka miała znacznie łatwiejszą przeprawę, ponieważ bez starty partii pokonała rewelację turnieju, Soranę Cirsteę. "Pewnie będę miała jakiś plan. Jeszcze go teraz nie mam, ale na pewno coś się wymyśli. Grałyśmy już wiele razy, więc nie będę zaskoczona. Obie znamy się doskonale. Ostatni nasz mecz był nie z tej ziemi i obejrzę go ponownie, aby znaleźć sposób na grę Coco i wymyślić taktykę" - wyznała Ukrainka w temacie reprezentantki Stanów Zjednoczonych.

Na razie jednak czas na zasłużony relaks. "Chcę się cieszyć tym zwycięstwem. W piątek mam dzień wolny, by odpocząć, przygotować się i być gotowa na finał. Nie mogę się doczekać" - zakończyła. Decydujące starcie starcie zaplanowano na sobotę. Jutro w Wiecznym Mieście pograją tylko mężczyźni.

