Ukrainka "ośmieszyła" rywalkę, WTA wkracza do akcji. Jest oficjalny komunikat

Organizacja zarządzająca kobiecym tenisem postanowiła wrócić do tego, co działo się podczas "tysięcznika" w Miami. Tam rozstawiona Kostiuk w pierwszej rundzie miała wolny los, w drugiej po trzysetowym boju wyeliminowała Kimberly Birrell, a w trzeciej zmierzyła się z Anną Blinkową. To właśnie w starciu z Rosjanką doszło do nietypowych scen.