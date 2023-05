Elina Monfils (do 2021 r. Switolina) pokonała Rosjankę Warworę Graczową 6:3, 6:4 w ćwierćfinałowej rywalizacji w turnieju WTA 250 we francuskim Strasbourgu. Nie była faworytką tego starcia, a jej zwycięstwo w zaledwie godzinę i 23 minuty gry może imponować. Ukrainka w marcu wróciła do touru po urlopie macierzyńskim. Urodziła córeczkę Nicolę, a teraz robi ponowne postępy na polu sportowym.