Ukrainka nie opanowała emocji. Na korcie polały się łzy

Do wzruszającej sceny doszło przy okazji meczu Marty Kostiuk z Marketą Vondrousovą na turnieju Billie Jean King Cup , czyli kobiecym odpowiedniku Pucharu Davisa . W trakcie ukraińskiego hymnu Kostiuk całkowicie się rozkleiła i nie potrafiła powstrzymać swoich łez.

Tenisistka z Kijowa jest znana ze swojego bardzo emocjonalnego podejścia do kwestii związanych trwającą wojną i z dopuszczeniem zawodniczek z Rosji i Białorusi do międzynarodowych zawodów. Niedawno, wraz ze swoimi koleżankami, Eliną Switoliną oraz Łesią Curenko wystosowała specjalne pismo do władz WTA. W jego treści zawodniczki z Ukrainy domagały się jasnego stanowiska w kwestii tenisistek pochodzących z krajów, które napadły na jej ojczyznę.