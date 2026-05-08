Ukraince rozwiązał się język ws. Sabalenki. Nie boi się kary od WTA

Aryna Sabalenka pomyślnie przeszła przez swój pierwszy akt turnieju w Rzymie, wygrywając z Barborą Krejcikovą 6:2, 6:3 po dokładnie 84 minutach gry. W następnej rundzie czeka ją starcie z Soraną Cirsteą. Mecz zaplanowano na sobotę 9 maja. Będzie to czwarte spotkanie obu tenisistek w historii. Do tej pory dwa razy wygrywała Białorusinka (Brisbane 2026, Madryt 2023), a raz Rumunka (Miami 2023).

Można się spodziewać, że Sabalenka przystąpi do rywalizacji zmotywowana i pewna siebie. Wiele argumentów jest po jej stronie: statystyka, pozycja w rankingu WTA, liczba wygranych turniejów. Jednak pewna rzecz może nieco zmącić jej dobry nastrój. Chodzi o komentarze, jakie w jej stronę kieruje jedna z ukraińskich tenisistek.

Ołeksandra Olijnykowa wprost ws. Aryny Sabalenki. Oto co jej zarzuca

W kwietniu Ukraińcy zauważyli pewną aktywność Sabalenki, która bardzo im się nie spodobała. Białorusinka miała polubić zamieszczone w mediach społecznościowych nagranie, w którym rosyjska influencerka dziękowała Władimirowi Putinowi. Teraz do sprawy odnosi się Ołeksandra Olijnykowa. Jej zdaniem gest Aryny "to tylko drobiazg" w obliczu jej innych ruchów. Przypomina, że w 2020 roku Sabalenka podpisała list poparcia dla Aleksandra Łukaszenki. "Podczas protestów [na Białorusi] wspierała go i nigdy [nie wycofała] tego podpisu" - mówi Ukrainka w rozmowie z Benem Rothenbergiem.

"Są filmy, na których ją przytula. Nadal gratuluje jej każdego zwycięstwa. A wiadomo, że w krajach takich jak Białoruś, jeśli przywódca - choć on nie jest przywódcą, on jest dyktatorem kraju - gratuluje ci, to znaczy, że jesteś absolutnie lojalny wobec reżimu. To wszyscy rozumiemy" - dodaje.

To nie pierwszy raz, gdy Olijnykowa krytycznie wypowiada się w temacie sportowców z Rosji i Białorusi, w tym o Sabalence. Stale podnosi temat wojny toczącej się na terytorium Ukrainy. Jednak, według WTA, momentami przekracza pewne granice wolności słowa i łamie Kodeks Postępowania wobec innych zawodniczek. Z tego względu została nałożona na nią kara finansowa.

"Kwota została pobrana z mojej nagrody pieniężnej w Charleston, około miesiąc temu. To było o wiele mniej, niż próbowali mnie nastraszyć. Próbowali mnie nastraszyć wieloma tysiącami - pieniędzmi, których nie byłabym w stanie im zapłacić. Ale ostatecznie było to o wiele mniej. (...) Teraz właściwie nie jestem nawet pewna, czy wolno mi o tym mówić, ale tak było" - ujawnia.

Była też możliwość dyskwalifikacji. Ale wiecie, o czym teraz myślę: gdyby mnie zdyskwalifikowali za mówienie prawdy, byłoby to oczywiście smutne, ale z mojej perspektywy byłoby to bardziej akceptowalne niż próba wpasowania się w te standardy, które uważam za niesprawiedliwe i nie dotyczą sportu, nie dotyczą ducha sportowego, a jedynie systemu zarabiania pieniędzy

Sama nie wie, jak długo będzie jeszcze grać. Trudno jest jej funkcjonować w środowisku, z którego zdefiniowanymi przez siebie zasadami się nie zgadza. "Wszyscy bronią nie wartości, ale interesów korporacji, interesów finansowych, wielkich pieniędzy, wielkich gwiazd - ale nie prawdy, faktów. Wywierają na mnie presję. A potem, kiedy wracam do domu [na Ukrainę], widzę tę rzeczywistość. Widzę zniszczone budynki. Słyszę ataki. Potem przyjeżdżam na turnieje, gdzie wszystko jest takie eleganckie, takie luksusowe. I widzę ludzi broniących tego luksusowego [systemu], ale nie chcą bronić interesów ludzi, którzy cierpią. Nie chcą nawet, żebym ja o tym głośno mówiła" - podsumowuje.

Aryna Sabalenka Clive Brunskill AFP

Aryna Sabalenka MARK AVELLINO AFP

Ołeksandra Olijnykowa Marcin Golba AFP

Sebastian Ofner - Alex Michelsen. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport