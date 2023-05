Ukraina odwraca się od swojej zawodniczki. Rosjanie mówią o hipokryzji

Ukraińska tenisistka Waleria Strachowa po dramatycznym boju dotarła do ćwierćfinału turnieju w Rabacie w Maroku i w swojej ojczyźnie ... dostała się pod ciężki ostrzał krytyki. Okrzyknięto ją nawet zdrajczynią, co natychmiast podchwycili Rosjanie, zarzucając Ukraińcom "haniebne potraktowanie swej reprezentantki za jej sportową postawę". O co poszło?