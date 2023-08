Ujawniono nowy ranking WTA, ważne informacje dla Świątek. Sabalenka coraz bliżej

Wysoka intensywność, a także regularna gra na twardej nawierzchni miała być częścią przygotowań do zbliżającego się wielkimi krokami US Open. Polka jest jedną z głównych faworytek, jednak w dalszym ciągu czuje na plecach oddech wymagających rywalek. Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, czy Jelena Rybakina będą chciały pokrzyżować ambitne plany 22-latki, która chce obronić tytuł wywalczony przed rokiem.

Porażka Polki w półfinale turnieju w Cincinnati oznacza, że w najbliższych tygodniach musi się ona wznieść na wyżyny swoich możliwości, by w dalszym ciągu odpierać ataki Sabalenki na pierwszą pozycję.

Jest nowy ranking WTA. Ważne informacje dla fanów Igi Świątek

Niestety, ale po odjęciu punktów przed US Open, Polka będzie musiała liczyć się z pokaźnym deficytem punktowym, który może zrzucić ją na drugą lokatę. W praktyce oznacza to, że 22-letnia Polka musi zajść o rundę dalej od wiceliderki, by utrzymać miano liderki światowego rankingu tuż po wielkoszlemowym turnieju w Nowym Jorku.