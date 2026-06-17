Jest liderką rankingu, po raz pierwszy w karierze zgarnęła Sunshine Double, czyli triumfowała w jednym sezonie w Indian Wells i Miami. A jednocześnie nie zdołała wygrać ani Australian Open, ani - o raz pierwszy - Roland Garros. Sabalenka zaś nie ukrywa, że właśnie na tych największych tytułach zależy jej najbardziej. I pod te turnieje układa cały swój kalendarz.

Wimbledon też jest tym, którego nigdy w singlu nie wygrała. Mało tego, nie triumfowała - aż trudno w to uwierzyć - w żadnej imprezie na trawie. Dwukrotnie była w finale - osiem lat temu w Eastbourne, trzy lata temu w 's-Hertogenbosch. Ten w Holandii przegrała z Jekateriną Aleksandrową.

Doświadczona Rosjanka, choć od wielu lat mieszkająca w Czechach, jest jedną z tych tenisistek, które zawsze potrafiły się Arynie postawić. Ich bilans wynosi 4:4, choć od półtora roku nie grały. A ta ostatnia potyczka miała miejsce w Dosze - w identycznej sytuacji jak ta teraz. Sabalenka wracała do gry, zaczynała od drugiej rundy, trafiła w niej na Aleksandrową. I przegrała tamto spotkanie - po tie-breaku w trzecim secie.

WTA 500 w Berlinie. Aryna Sabalenka kontra Jekatrina Aleksandrowa. Stawką ćwierćfinał

Dziś sytuacja jest jednak inna, nawet jeśli Sabalenkę w ostatnim czasie spotykają zaskakujące porażki. Bo z Hailey Baptiste (Madryt), Soraną Cirsteą (Rzym) i Sznajder (Paryż) miała wszystko pod kontrolą - i to bardzo długo. Nie była w stanie jednak tych potyczek domknąć. Tyle że Aleksandrową dotykają jeszcze większe problemy. Z 21 spotkań wygrała zaledwie 7, choć na razie nie daje to jeszcze tak wielkiej zmiany w rankingu. Z początku drugiej dziesiątki spadła na jej koniec, choć wkrótce efekty mogą być bardziej opłakane.

Aryna Sabalenka, Berlin 2026 FILIP SINGER PAP/EPA

Rosjanka akurat na trawie zawsze grać potrafiła, ale trudno było się spodziewać, że tym razem w jakiś sposób może zaskoczyć światową "1". Sabalenka już w pierwszym gemie wywalczyła dwa break pointy, ale Jekaterina obroniła się serwisami. A później Aleksandrowa już radziła sobie całkiem nieźle. Do tego stopnia, że prowadziła nawet 4:3.

A później coś się zacięło w jej grze - Sabalenka kiepsko wyglądała dziś w elemencie drugiego serwisu, ale pierwszym tworzyła olbrzymią przewagę. Wyrównała na 4:4, za chwilę Rosjanka popełniła podwójny błąd serwisowy. I przegrała dwie kolejne akcje, kończone w świetny sposób przez Sabalenkę. Ruszyła lawina - już do końca seta Aleksandrowa nie wygrała żadnego punktu, przegrała tę partię 4:6.

Ta kiepska seria trwała nadal, już na starcie drugiej partii Rosjanka musiała pogodzić się z breakiem. Ilu wtedy było kibiców, którzy liczyli się z jakąś zmianą sytuacji? Pewnie niewielu. A tymczasem Aleksandrowa momentalnie odrobiła stratę, miała dwie szanse z rzędu, by odskoczyć na 3:1, mając zapas przełamania. Pierwszą z nich Białorusinka wykorzystała serwisem, ale za moment miała już do dyspozycji tylko drugie podanie. Trochę pomogła jej siatka po zagraniu rywalki, niemniej sama ładnie rozprowadziła tę akcję. Wygrała gema, za chwilę przełamała Aleksandrową. I było po sprawie.

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Sabalenka pierwszy test na trawie przeszła pozytywnie, miała dużo więcej winnerów niż błędów (18/10). Po 81 minutach wygrała to starcie 6:4, 6:4.

O półfinał powalczy z Nikolą Bartunkovą.

Aryna Sabalenka AFP

Jekaterina Aleksandrowa Marleen Fouchier AFP





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