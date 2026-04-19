Udany rewanż w finale Muchova - Rybakina. 6:1 na koniec w Stuttgarcie

Jelena Rybakina kontynuowała w tym roku swój zwycięski marsz w Stuttgarcie. Po tym, jak przed dwoma laty zdobyła tytuł, a 12 miesięcy temu zabrakło jej w tych prestiżowych niemieckich zmaganiach, reprezentantka Kazachstanu powróciła na halowe rozgrywki na mączce rangi WTA 500. Niewiele brakowało, a wiceliderka rankingu pożegnałaby się z edycją 2026 na etapie ćwierćfinału. Blisko wyeliminowania turniejowej "1" była Leylah Fernandez. Kanadyjka wygrała pierwszego seta po tie-breaku, potem miała 4:2 w drugim oraz 5:3 w trzecim, otrzymując też po drodze dwa meczbole. Finalnie ze zwycięstwa cieszyła się jednak mistrzyni tegorocznego Australian Open, zwyciężając 6:7(5), 6:4, 7:6(6).

Potem mistrzyni tegorocznego Australian Open poszła za ciosem, pokonując w dwóch partiach Mirrę Andriejewą. Dzięki temu zanotowała siódmy wygrany mecz z rzędu w Stuttgarcie. Jej dzisiejszą przeciwniczką okazała się Karolina Muchova. Czeszka pokonała wczoraj Elinę Switolinę po walce na pełnym dystansie. Co ciekawe, reprezentantka naszych południowych sąsiadów prowadziła dotychczas 2-1 w zestawieniu H2H z Rybakiną. Panie walczyły już ze sobą w tym sezonie, podczas ćwierćfinału WTA 500 w Brisbane na początku stycznia. Wówczas tenisistka z Ołomuńca zwyciężyła 6:2, 2:6, 6:4. W niedzielę Jelena polowała na rewanż za tamten pojedynek oraz na wyrównanie bilansu w bezpośrednich starciach.

Jelena Rybakina kontra Karolina Muchova w finale

Mecz rozpoczął się doskonale z perspektywy Rybakiny. Po tym, jak utrzymała własne podanie, później doszło do przełamania serwisu Muchovej. Przy break poincie Czeszka zanotowała niewielką pomyłkę przy zagraniu po przekątnej. Chwilę później było już 3:0 dla Jeleny. Wydawało się, że reprezentantka Kazachstanu pewnie zmierza w kierunku zwycięstwa w premierowej odsłony, łatwiej wygrywała własne gemy. Od stanu 5:2 dla turniejowej "1" zaczęło się jednak robić bardzo ciekawie.

Najpierw Karolina zachowała swoje podanie po walce na przewagi. To oznaczało, że mistrzyni Australian Open 2026 będzie musiała zamykać partię przy własnym serwisie. Mimo prowadzenia 30-15, najwyżej rozstawiona zawodniczka nie zdołała zakończyć sprawy. Doszło do powrotnego przełamania, dzięki czemu po zmianie stron tenisistka z Ołomuńca podawała po wyrównanie. Turniejowa "7" dokonała tej sztuki, chociaż musiała wracać ze stanu 0-30. Po dziesięciu rozdaniach gra o zwycięstwo w secie została zainaugurowana na nowo.

Ostatecznie nie obejrzeliśmy jednak tie-breaka. W jedenastym gemie Rybakina dorzuciła szóste "oczko" na swoje konto i ponownie przerzuciła presję na stronę przeciwniczki. Po krótkiej przerwie obejrzeliśmy niezwykle zaciętą rywalizację. Raz jedna, raz druga zawodniczka miała swoją okazję na zakończenie rozdania. Jelena świetnie returnowała w tym gemie, po jednym takim zagraniu wywalczyła sobie trzeciego setbola. Po kolejnej akcji partia dobiegła końca. Finalnie reprezentantka Kazachstanu wygrała ją 7:5.

Wydarzenia z końcówki pierwszej części pojedynku miały ogromne znaczenie dla losów drugiej partii. Rybakina ponownie szybko uzyskała prowadzenie 3:0, ale tym razem poszła za ciosem do samego końca. W pewnym momencie zrobiło się już 5:0 dla wiceliderki rankingu WTA. Muchova zdobyła jeszcze honorowe "oczko" w tym secie, przerywając tym samym serię siedmiu wygranych gemów z rzędu przez Jelenę. Po chwili reprezentantka Kazachstanu dopełniła jednak dzieła zwycięstwa. Ostateczny rezultat brzmiał 7:5, 6:1 na korzyść turniejowej "1". Tym samym mistrzyni Australian Open 2026 zdobyła swój drugi tytuł w Porsche Tennis Grand Prix.

Jelena Rybakina IZHAR KHAN AFP

Karolina Muchova Martin Keep AFP

Jelena Rybakina Clive Brunskill AFP

