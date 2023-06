Udany początek Magdy Linette. Dwie Polki w drugiej rundzie

W zeszłym roku Linette dotarła w Nottingham do drugiej rundy. Najpierw pokonała rodaczkę Katarzynę Kawę , a następnie została zatrzymana przez Czeszkę Terezę Martincovą .

We wtorkowym meczu z Gadecki 31-letnia poznanianka była zdecydowaną faworytką. Przede wszystkim dlatego, że nasza tenisistka to 21. rakieta świata, gdy rywalka zajmuje dopiero 136. pozycję. Poza tym Australijka musiała się do tej imprezy przebijać przez kwalifikacje, gdzie wygrała dwa mecze ze swoimi rodaczkami.