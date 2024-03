Tytuł WTA bez gry, półfinał i finał z walkowerami. Polka jedną z bohaterek

Jak nie idzie, to nie idzie - mogła myśleć przed przylotem do Meksyku Katarzyna Piter. W sześciu tegorocznych turniejach, obojętnie z kim występowała w parze deblowej, zawsze odpadała w pierwszej rundzie turniejów WTA, a ranking ma na tyle wysoki, że nie musi grać w imprezach ITF.

Wielkie szczęście Słowenki i Węgierki. Wszystko ułożyło im się idealnie

Tu Piter i Pigossi czekać miały do późnego wieczora w sobotę lokalnego czasu , bo drugi półfinał zaplanowano dobę później. Miał, ale się nie odbył, gdyż Brytyjka Francesca Jones i Argentynka Nadia Podoroska oddały go walkowerem. Tyle że zaplanowany na godz. 20 polskiego czasu (a w południe meksykańskiego) finał... też nie doszedł do skutku. I Węgierka Anna Bondár oraz Słowenka Tamara Zidanšek zgarnęły główną nagrodę, choć od ćwierćfinału... nawet nie wyszły na kort.

Brazylijka wyjaśniła powody swojej decyzji. Wszystko zaczęło się w trakcie meczu singlowego

Wszystko za sprawą Pigossi, dla której debel wciąż jest tylko dodatkiem do rywalizacji singlowej. Brazylijka jest na początku drugiej setki rankingu WTA, wciąż ma szansę awansu o 20 miejsc, co by jej dało przepustkę do głównej drabinki Rolanda Garrosa. I to tym zmaganiom poświęcą główną uwagę, a debel - inaczej niż u Piter - jest tylko dodatkiem.