Tytuł w Australian Open, na WTA Madryt nie będzie. To Andriejewa gra dalej
Sobotnie zmagania podczas turnieju WTA 1000 w Madrycie dostarczyły sporej dawki emocji. Dla polskich kibiców niekoniecznie pozytywnych, bowiem Iga Świątek musiała skreczować w meczu trzeciej rundy z Ann Li z powodu problemów zdrowotnych. Na przeciwnym biegunie znalazła się Mirra Andriejewa. Dla Rosjanki wczorajszy dzień okazał się znakomity. Wygrała bowiem aż dwa pojedynki. Szczególnie jedno zwycięstwo było bardzo prestiżowe.
Mirra Andriejewa rozpoczęła swoją sobotnią rywalizację o godz. 13:00 na obiekcie Arantxa Sanchez Stadium. Rosjanka walczyła o awans do czwartej rundy z Dalmą Galfi. 18-latka źle weszła w pojedynek, przegrywała 0:2. Potem opanowała jednak sytuację na korcie i po 90 minutach gry mogła się cieszyć ze zwycięstwa 6:3, 6:2. Tym sposobem zameldowała się na etapie najlepszej "16", gdzie trafiła na kolejną Węgierkę - już trzecią z rzędu. Po Pannie Udvardy i Dalmie Galfi przyszedł czas na Annę Bondar, która w 1/32 finału sensacyjnie wyeliminowała rozstawioną z "7" Elinę Switolinę.
Do spotkania Andriejewej z Bondar dojdzie jednak dopiero w poniedziałek. Mimo to Mirra pojawiła się wczoraj jeszcze raz na arenie, tym razem już mniejszej. Po południu Rosjanka wyszła na kort numer 7, by stanąć do walki o ćwierćfinał w grze podwójnej. Razem z Dianą Sznajder chciały pójść za ciosem po zwycięstwie 6:4, 6:0 z parą Katarzyna Piter/Anastasia Detiuc. Tym razem poprzeczka powędrowała w górę, bowiem po drugiej stronie siatki zameldowała się liderka deblowego rankingu WTA - Elise Mertens. Belgijka i grająca z nią w teamie Shuai Zhang zostały rozstawione z "3". Na początku 2026 roku zdobyły tytuł w Australian Open. Zapowiadało się bardzo ciekawe widowisko.
Mirra Andriejewa i Diana Sznajder kontra Elise Mertens oraz Shuai Zhang
Mecz rozpoczął się dobrze z perspektywy mistrzyń wielkoszlemowych zmagań w Melbourne. Na "dzień dobry" zdobyły przełamanie. Potem nastała jednak passa trzech gemów z rzędu na konto Rosjanek. Andriejewa i Sznajder posiadały nawet piłkę na 4:1, ale decydujący punkt w piątym gemie trafił do rywalek. Turniejowe "3" odrobiły straty, ale tylko na moment. Oba duety kontynuowały grę seriami - zrobiło się 5:3 dla Mirry oraz Diany, potem 5:5. W trakcie dwunastego rozdania nierozstawione zawodniczki zadały decydujący cios w premierowej odsłonie. Za drugim setbolem Andriejewa i Sznajder zapewniły sobie rezultat 7:5.
Na starcie drugiej części pojedynku Mertens oraz Zhang posiadały trzy break pointy. Żadnego z nich nie zdołały jednak wykorzystać. Do przełamania doszło w czwartym gemie, ale na korzyść Rosjanek. Mirra i Diana wygrały dwa rozdania z rzędu po decydującym punkcie i ugruntowały swoją przewagę, wychodząc na 4:1. Przy stanie 5:3 mogły zamykać pojedynek. Do końca było emocjonująco, bowiem Andriejewa oraz Sznajder musiały bronić trzech break pointów, ale podobnie jak w pierwszym gemie - zrobiły to skutecznie. Ostatecznie nierozstawione tenisistki triumfowały w całym spotkaniu 7:5, 6:3. W ćwierćfinale debla Rosjanki zmierzą się z parą "8" Ellen Perez/Demi Schuurs albo Maria Kozyriewa/Miriam Skoch.
Sobotnia porażka może sporo kosztować Elise Mertens. Belgijka nie obroniła punktów za ubiegłoroczny finał i jej pozycja liderki rankingu gry podwójnej wisi na włosku. Największe szanse na wyprzedzenie zawodniczki z Beneluksu posiada Katerina Siniakova, której wystarczy już tylko jedno zwycięstwo (awans do półfinału), by minąć podopieczną Wima Fissette'a z rozgrywek BJK Cup. Teoretyczne szanse na objęcie prowadzenia posiadają też Jasmine Paolini oraz Sara Errani. Włoszki musiałyby jednak liczyć, że reprezentantka naszych południowych sąsiadów nie awansuje do finału, a tenisistki z Italii zdobędą tytuł na Półwyspie Iberyjskim.
Główne zmagania w Madrycie potrwają do 3 maja. Najważniejsze informacje dotyczące turniejów WTA i ATP można śledzić za pomocą tenisowej zakładki na stronie Interii.