Mirra Andriejewa rozpoczęła swoją sobotnią rywalizację o godz. 13:00 na obiekcie Arantxa Sanchez Stadium. Rosjanka walczyła o awans do czwartej rundy z Dalmą Galfi. 18-latka źle weszła w pojedynek, przegrywała 0:2. Potem opanowała jednak sytuację na korcie i po 90 minutach gry mogła się cieszyć ze zwycięstwa 6:3, 6:2. Tym sposobem zameldowała się na etapie najlepszej "16", gdzie trafiła na kolejną Węgierkę - już trzecią z rzędu. Po Pannie Udvardy i Dalmie Galfi przyszedł czas na Annę Bondar, która w 1/32 finału sensacyjnie wyeliminowała rozstawioną z "7" Elinę Switolinę.

Do spotkania Andriejewej z Bondar dojdzie jednak dopiero w poniedziałek. Mimo to Mirra pojawiła się wczoraj jeszcze raz na arenie, tym razem już mniejszej. Po południu Rosjanka wyszła na kort numer 7, by stanąć do walki o ćwierćfinał w grze podwójnej. Razem z Dianą Sznajder chciały pójść za ciosem po zwycięstwie 6:4, 6:0 z parą Katarzyna Piter/Anastasia Detiuc. Tym razem poprzeczka powędrowała w górę, bowiem po drugiej stronie siatki zameldowała się liderka deblowego rankingu WTA - Elise Mertens. Belgijka i grająca z nią w teamie Shuai Zhang zostały rozstawione z "3". Na początku 2026 roku zdobyły tytuł w Australian Open. Zapowiadało się bardzo ciekawe widowisko.

Mirra Andriejewa i Diana Sznajder kontra Elise Mertens oraz Shuai Zhang

Mecz rozpoczął się dobrze z perspektywy mistrzyń wielkoszlemowych zmagań w Melbourne. Na "dzień dobry" zdobyły przełamanie. Potem nastała jednak passa trzech gemów z rzędu na konto Rosjanek. Andriejewa i Sznajder posiadały nawet piłkę na 4:1, ale decydujący punkt w piątym gemie trafił do rywalek. Turniejowe "3" odrobiły straty, ale tylko na moment. Oba duety kontynuowały grę seriami - zrobiło się 5:3 dla Mirry oraz Diany, potem 5:5. W trakcie dwunastego rozdania nierozstawione zawodniczki zadały decydujący cios w premierowej odsłonie. Za drugim setbolem Andriejewa i Sznajder zapewniły sobie rezultat 7:5.

Na starcie drugiej części pojedynku Mertens oraz Zhang posiadały trzy break pointy. Żadnego z nich nie zdołały jednak wykorzystać. Do przełamania doszło w czwartym gemie, ale na korzyść Rosjanek. Mirra i Diana wygrały dwa rozdania z rzędu po decydującym punkcie i ugruntowały swoją przewagę, wychodząc na 4:1. Przy stanie 5:3 mogły zamykać pojedynek. Do końca było emocjonująco, bowiem Andriejewa oraz Sznajder musiały bronić trzech break pointów, ale podobnie jak w pierwszym gemie - zrobiły to skutecznie. Ostatecznie nierozstawione tenisistki triumfowały w całym spotkaniu 7:5, 6:3. W ćwierćfinale debla Rosjanki zmierzą się z parą "8" Ellen Perez/Demi Schuurs albo Maria Kozyriewa/Miriam Skoch.

Sobotnia porażka może sporo kosztować Elise Mertens. Belgijka nie obroniła punktów za ubiegłoroczny finał i jej pozycja liderki rankingu gry podwójnej wisi na włosku. Największe szanse na wyprzedzenie zawodniczki z Beneluksu posiada Katerina Siniakova, której wystarczy już tylko jedno zwycięstwo (awans do półfinału), by minąć podopieczną Wima Fissette'a z rozgrywek BJK Cup. Teoretyczne szanse na objęcie prowadzenia posiadają też Jasmine Paolini oraz Sara Errani. Włoszki musiałyby jednak liczyć, że reprezentantka naszych południowych sąsiadów nie awansuje do finału, a tenisistki z Italii zdobędą tytuł na Półwyspie Iberyjskim.

Główne zmagania w Madrycie potrwają do 3 maja.

