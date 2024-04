Tytuł po 17 latach, Radwańska szaleje. Poprzednio jeszcze z Agnieszką

Urszula Radwańska niemal zawsze była w cieniu swojej trochę starszej i bardziej znanej siostry. Choć przecież jako juniorka spisywała się fenomenalnie, wygrywała Wielkie Szlemy, także w grze podwójnej. W maju 2007 roku obie siostry, 18-letnia już Agnieszka i 16-letnia jeszcze wtedy Urszula, poleciały na turniej WTA do Stambułu, wtedy mający pulę nagród 200 tys. dolarów, odpowiadający dzisiejszemu WTA 250. Reklama

I wygrały go w fenomenalny sposób, w drodze po główne trofeum straciły tylko 11 gemów. W finale rozbiły 6:1, 6:3 Sanię Mirzę i Latishę Chan, wtedy występującą pod nazwiskiem Chan Yung-jan.

Obie rywalki w późniejszych latach zanotowały triumfy w grze podwójnej w Wielkich Szlemach, obie też przewodziły światowej liście deblistek.

Zaskakująca decyzja Urszuli Radwańskiej. Pierwszy taki występ w tym roku

Młodsza z sióstr Radwańskich nie grała później zbyt często w deblu, co najwyżej kilka razy w roku. Po igrzyskach w Londynie przestała w ogóle - na długie lata. Wróciła do tej specjalności dopiero dziewięć lat później w zawodach w Charleston, z Aleksandrą Krunić. Ostatnio zaś - jesienią zeszłego roku w turnieju ITF w Toronto.

Dlatego tak dużym zaskoczeniem było to, że Radwańska podjęła się wyzwania i stanęła do rywalizacji w deblu na Korsyce. W turnieju rangi ITF W50+H, do którego zmagań singlowych dostała wcześniej dziką kartę. Indywidualnie długo jednak nie pograła - przegrała już pierwsze starcie z Francuzką Julie Belgraver, choć na swoje konto zapisała pierwszego seta (6:4). W kolejnych dwóch była już jednak słabsza (1:6, 3:6). Reklama

I co ciekawe, dziś zrewanżowała się jej w deblu.

Urszula Radwańska i Valentina Ryser w finale w Calvi. Dwa sety pod ich kontrolą

Radwańska stworzyła duet ze Szwajcarią Valentiną Ryser, zawodniczką z trzeciej setki singlowego rankingu, która tydzień temu była rezerwową w meczu Polski ze Szwajcarią w eliminacjach Billie Jean King Cup. Swój pierwszy mecz zagrały we wtorek, na kolejny czekały aż do dzisiaj. Rywalkami były już wspomniana Belgraver oraz Marie Weckerle z Luksemburga.

I długo ten mecz był bardzo zacięty, obie strony pilnowały swoich gemów serwisowych. Wreszcie przy stanie 4:4 doświadczona Polka, wraz z Ryser, zdołał wywalczyć breaka - to uż była olbrzymia zaliczka. Tylko po to, by... zaraz ją stracić. Ostatnie słowo należało do nich, przy stanie 6:5 doszło do równowagi, jedna akcja decydowała, czy seta zakończy tie-break, czy też duet Radwańska/Ryser będzie prowadził. Wygrała ta druga opcja.

Urszula Radwańska / LUCYNA NENOW / POLSKA PRESS/Polska Press/East News / East News

Druga partia zaczęła się idealnie dla Polki i Szwajcarki - od razu przełamały przeciwniczki, a później jeszcze raz - na 4:1. Miały więc spory zapas, połowę z niego przeciwniczki zdołały odrobić. Już przy wyniku 5:3 Radwańska i Ryser miały dwa piłki meczowe, wtedy nie udało się starcia zakończyć. Ale w kolejnym gemie - już tak. Reklama

Radwańska awansowała więc do do finału, pierwszy raz w deblu od maja 2007 roku. A w sumie - drugi raz w profesjonalnych zawodach w całej karierze.

71 minut finału. Drugi tytuł dla doświadczonej Polki po... 17 latach przerwy

Jeszcze w piątek zdecydowano się na rozegranie starcia finałowego - rywalkami Polki i Szwajcarki był duet Sarah Beth Grey/Amandine Hesse (Wielka Brytania/Francja). Z tą pierwszą Ryser... wygrała też dzisiaj w ćwierćfinale singla.

I to spotkanie było jeszcze bardziej jednostronne, na to wskazuje wynik. Choć nie do końca, bo rywalki miały aż osiem szans na przełamanie serwisu Radwańskiej i Ryser, a nie dokonały tej sztuki ani razu. Za to była reprezentantka Polski i jej deblowa partnerka - trzykrotnie w dziewięciu próbach. Mecz potrwał 71 minut, zakończył się wynikiem 6:3, 6:2.

Z Korsyki Radwańska przenosi się do Gruzji - tam wystąpi w dwóch kolejnych tygodniach w zawodach ITF W50.

Turniej ITF W50+H w Calvi (korty twarde). Półfinał

Urszula Radwańska/Valentina Ryser (Polska/Szwajcaria) - Julie Belgraver/Marie Weckerle (Francja/Luksemburg) 7:5, 6:4.

Turniej ITF W50+H w Calvi (korty twarde). Finał

Urszula Radwańska/Valentina Ryser (Polska/Szwajcaria) - Sarah Beth Grey/Amandine Hesse (Wielka Brytania/Francja) 6:3, 6:2. Reklama

Urszula Radwańska / AFP