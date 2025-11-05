Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tytuł na Wimbledonie 2025, a teraz wielka radość. Jest awans do półfinału WTA Finals

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Mecz Igi Świątek z Amandą Anisimovą - to główny punkt środowego programu gier z perpektywy polskich kibiców. To w nim będą decydowały się losy gry w półfinale WTA Finals w Rijadzie. Zanim Polka i Amerykanka pojawiły się na głównej arenie, walkę o półfinał stoczyły dwa duety, które w tym roku triumfowały w Wielkim Szlemie. Jasmine Paolini i Sara Errani wygrały bowiem French Open, a Weronika Kudiermietowa i Elise Mertens - Wimbledon. Jeden z tych duetów musiał odpaść.

Radość Weroniiki Kudiermietowej i Elise Mertens. Jako trzecia para wywalczyły miejsce w półfinale WTA Finals
Radość Weroniiki Kudiermietowej i Elise Mertens. Jako trzecia para wywalczyły miejsce w półfinale WTA FinalsHenry NichollsAFP

Piąty dzień zmagań w Rijadzie przyniesie ostateczne rozstrzygnięcia w singlowej grupie Sereny Williams i deblowej Martiny Navratilovej. Ta pierwsza polskich kibiców interesuje bardziej, oczywiście za sprawą Igi Świątek. Nie przed godz. 16.30 wiceliderka rankingu WTA zagra z Amandą Anisimovą - lepsza z nich zajmie drugą pozycję i awansuje do półfinału.

Wcześniej na kort wyjdzie zaś triumfatorka tej grupy Jelena Rybakina - zagra z rezerwową Jekateriną Aleksandrową. Dzień zaś zaczęły deblistki - i od razu doszło do szlagieru.

    W grupie sygnowanej nazwiskiem Martiny Navratilovej dość nieoczekiwanie awans po dwóch meczach zapewniła sobie para rozstawiona z szóstką w całych zawodach: Su-wei Hsieh i Jelena Ostapenko. A dziś o to drugie miejsce rywalizowały: mistrzynie French Open (Sara Errani i Jasmine Paolini) z mistrzyniami Wimbledonu (Elise Mertens i Weronika Kudiermietowa).

    Włoszki są najwyżej rozstawionym duetem, w tym sezonie z trzech bezpośrednich potyczek wygrały z tymi rywalkami dwie. Trudno było jednak wskazać w tym meczu faworytki, choć na rzecz Mertens i Kudiermietowej przemawiał stan zdrowia Paolini. A tym w ostatnich dniach było kiepsko.

    WTA Finals. Jasmine Paolini z marzeniami o jednym półfinale już się pożegnała. Teraz mogła stracić szansę na drugi

    Losowanie tuż przed meczem wygrała para rozstawiona w tym turnieju z czwórką, ale Mertens z Kudiermietową wybrały nie serwis, a return. Miały świadomość, że to może dać im delikatną przewagę sytuacyjną, może jeszcze nie w pierwszym gemie, bo zaczynała Paolini, ale już w trzecim. I tak się właśnie stało - Errani bazuje na sprycie i rotacjach, ale jej podania są bardzo lekkie. Belgijka z Rosjanką wywalczyły trzy break pointy, Kudiermietowa dobrze wyczuwała przy siatce, co zrobi Paolini. A przełamanie ostatecznie nastąpiło po podwójnym błędzie Errani.

    I za moment zostało potwierdzone - w gemie serwisowym Mertens.

    Dwie tenisistki stoją twarzą w twarz przy siatce, jedna z nich trzyma rakietę tenisową i wydaje się rozmawiać z drugą. Obie zawodniczki są skoncentrowane, otoczenie jest ciemne, co podkreśla emocjonalny moment spotkania.
    Weronika Kudiermietowa (z lewej) i Elise Mertens Matthew StockmanGetty Images

    To nie były jedyne kłopoty Włoszek, kolejne pojawiły się w chwili, gdy... Errani znów pojawiła się w roli serwującej. Było 40-15, a za moment już równowaga. Sara wprowadzała piłkę do gry z prędkością 100-120 km/godz., przy drugim podaniu zegar pokazywał zwykle dwucyfrowe wartości. Zagrywała drugim podaniem na Kudiermietową, zdecydowała się na... serwis od dołu. Nie zaskoczyła jednak Rosjanki, już za moment dopełniło się drugie przełamanie.

      Wydawało się, że turniejowe "1" mogą szykować się na drugą partię. Tymczasem w kolejnym gemie serwowała Mertens, wspólnie z Kudiermietową miały trzy piłki setowe. Przegrały te akcje, a boleć mógł zwłaszcza skrót Rosjanki przy stanie 40-30, prosto w siatkę. Włoszki dostały drugie życie, ale tylko na kilka minut. Paolini nie zdołała po raz kolejny wyserwować punktu, skończyło się na 3:6.

      Początek drugiej partii był zaskakujący - od razu doszło do dwóch przełamań, a za chwilę mogło dojść do trzeciego, choć... jeszcze na serwisie nie pojawiła się Errani. Kudiermietowa zdołała się wybronić, choć jeśli którąś zawodniczkę można pochwalić, to bardziej Mertens. Belgijka grała znakomicie, to ona punktowała w najważniejszych momentach, choć Rosjanka też dodawała cenne woleje. Decydujące okazało się przełamanie serwisu Paolini w szóstym gemie.

      Po 80 minutach sędzia Jennifer Zhang orzekła, że zwycięstwo jest dziełem pary rosyjsko-belgijskiej: 6:3, 6:3.

      28 wygrywających zagrań Belgijki i Rosjanki przy siedmiu Włoszek - takie były oficjalne statystyki. Przy czy podobnej ilości niewymuszonych błędów. A to oznaczało jedno - inne rozwiązanie niż triumf pary Kudiermietowa/Mertens nie wchodziło w grę.

      WTA Finals (K, debel)
      Faza grupowa
      05.11.2025
      13:10
      Zakończony
      Wszystko o meczu

      Sara Errani i Jasmine Paolini
      Sara Errani i Jasmine PaoliniJorge Guerrero / AFPAFP
      Elise Mertens rywalizuje w singlu i deblu podczas WTA 1000 w Miami
      Elise MertensPATRICK HAMILTON / BELGA MAG / Belga via AFPAFP
      Coco Gauff Jessica Pegula vs. Jasmine Paolini Sara Errani. SKRÓT. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

