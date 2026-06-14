Tytuł Majchrzaka i gigantyczny awans w rankingu ATP. Polak już w elicie

Dwóch Polaków przystąpiło do rywalizacji w głównej drabince singla podczas turnieju ATP 250 w 's-Hertogenbosch. Teoretycznie Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz mogli się spotkać ze sobą w ćwierćfinale. O ile pierwszy z naszych reprezentantów dotarł do tej fazy zmagań, o tyle Wrocławianin pożegnał się z rozgrywkami gry pojedynczej już po premierowym starciu z Martonem Fucsovicsem. Potem Węgier przegrał z Felixem Auger-Aliassime, przez co to najwyżej rozstawiony Kanadyjczyk był rywalem 30-latka w batalii o najlepszą "4".

Majchrzak pokonał czwartą rakietę świata 6:4, 6:3, odnosząc pierwsze w karierze zwycięstwo z tenisistą z TOP 5 rankingu. Kamil poszedł za ciosem i po wyeliminowaniu turniejowej "1" uporał się także z "3" - Daniiłem Miedwiediewem. Już sam awans do debiutanckiego finału w głównym cyklu ATP wysforował naszego reprezentanta na 53. miejsce w zestawieniu "na żywo" (awans o 23 lokaty), co dawałoby Polakowi wyrównanie "życiówki".

Kamil Majchrzak walczył o debiut w TOP 50 rankingu ATP

30-latek nie chciał jednak na tym poprzestać, zamierzał pójść po pełną pulę - czyli pierwszy tytuł w głównym cyklu ATP oraz debiut w czołowej "50" rankingu. Tenisistę klasyfikowanego na 76. miejscu przed turniejem czekało kolejne trudne zadanie, bowiem w decydującym starciu mierzył się z rozstawionym z "2" - Alexem de Minaurem. Premierowy set toczył się pod dyktando Majchrzaka. Szybko wyszedł na prowadzenie 3:0 i utrzymał przewagę przełamania do końca partii. Ostatecznie wygrał ją 6:3.

Na początku drugiej odsłony Australijczyk doszedł do głosu. W pewnym momencie 6. zawodnik rankingu miał piłkę na 3:0. Po czwartym rozdaniu Kamil zdołał zniwelować stratę, wyrównał na 2:2. Końcówka tej części spotkania należała jednak do Alexa. Zgarnął cztery "oczka" z rzędu i doprowadził do decydującej partii. W kluczowym secie znów zawiązała się zacięta walka. Jako pierwszy break pointa posiadał de Minaur, ale to Majchrzak wywalczył przełamanie. Potem miał dwie piłki na 5:3. Mimo to zawodnik rozstawiony "2" natychmiast odrobił breaka.

Ostatecznie o losach spotkania decydował tie-break. W nim Polak prowadził 4-1, potem 5-2. Następnie zrobiło się 5-5. Najważniejsze dwa punkty powędrowały na konto naszego reprezentanta. Na koniec Alex popełnił podwójny błąd serwisowy. Kamil zwyciężył 6:3, 2:6, 7:6(5) i zagwarantował sobie debiut w TOP 50 rankingu ATP. W jutrzejszym zestawieniu zamelduje się na 47. pozycji. Na przeciwnym biegunie znalazł się Hubert Hurkacz, który po raz pierwszy od blisko ośmiu lat wypadnie z czołowej setki zestawienia.

Kamil Majchrzak Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Alex de Minaur AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Hubert Hurkacz IZHAR KHAN AFP





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