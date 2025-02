Tylko rok młodsza od Świątek. I już ma dosyć, nagła decyzja tuż po finale

Zaledwie 24-letnia sportsmenka nie ma łatwego życia od początku swojej kariery. W Australii od razu uznano ją za olbrzymi talent, przez co dźwigała na barkach ogromny ciężar. Sprawiał on, że zawodniczka nie potrafiła w zupełności rozwinąć skrzydeł. Ani razu nie zameldowała się w czołowej setce zestawienia WTA. Ponadto dużo złego robili kibice w mediach społecznościowych. Doszło do tego, iż zbyt wielka presja na tenisistce omal nie doprowadziła do tragedii.

