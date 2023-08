Tylko jedna zmiana w czołówce rankingu ATP. Co z Hubertem Hurkaczem?

W rankingu Race to Turin, uwzględniającym wyniki wyłącznie z 2023 roku, pierwsza czwórka wygląda identycznie, natomiast Hurkacz jest 20. W kończącym sezon turnieju ATP Masters weźmie udział najlepsza ósemka tego zestawienia.

Tenis. Hubert Hurkacz nie miał łatwego losowania w Toronto

W tym tygodniu najlepsi tenisiści wystąpią w Toronto. Hurkacz jest tam rozstawiony z numerem 15. i nie miał łatwego losowania . W drabince Polaka są Alcaraz, Tsitsipas i Rune. 26-letni wrocławianin na Hiszpana może już trafić w trzeciej rundzie. Wcześniej jednak musi poradzić sobie z dwoma przeszkodami. W pierwszej rundzie będzie to Kazach Aleksander Bublik , a mecz już w poniedziałek, ewentualnie w kolejnej ktoś z dwójki - Chilijczyk Cristian Garin albo Serb Miomir Kecmanović .

To jeden z turniejów przygotowujących do wielkoszlemowego US Open. Przed Nowym Jorkiem najlepsi zawodnicy wystąpią jeszcze w Cincinnati.