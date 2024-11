Tylko jedna tenisistka dokonała tego w tym roku. Ustępuje jedynie Idze Świątek

Diana Sznajder - przed nią tylko Iga Świątek

Tylko Iga Świątek wygrała od niej więcej turniejów w 2024 roku. Sznajder ma na koncie cztery triumfy, podczas gdy Polka zwyciężała w pięciu imprezach. To jest już podstawa do tego, by mówić o narodzinach tenisowej gwiazdy.