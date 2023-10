Tylko dwóch tenisistów ma taką serię w ostatnich latach. Jednym z nich jest Hurkacz

W Szanghaju wrocławianin spisuje się bardzo dobrze i już także doszedł do finału, a w sobotę pokonał Kordę 6:3, 6:4 . To jego trzeci występ w tej imprezie.

Był to także trzeci pojedynek tych tenisistów i druga wygrana Polaka, który zrewanżował się Amerykaninowi za porażkę po meczu-maratonie w 1/8 finału tegorocznego wielkoszlemowego Australian Open . Wcześniej pokonał go w finale turnieju w Delray Beach w styczniu 2021.

Poza tym wciąż będzie się liczył w walce o udział w kończącym sezon turnieju - ATP Finals w Turynie (12-19 listopada) - z udziałem najlepszych ośmiu zawodników roku. Gdyby w Szanghaju wygrał, to w rankingu "Race to Turin" stratę do ósmego w nim Duńczyka Holgera Runego zmniejszyłby do 335 punktów.