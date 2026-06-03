Tylko 889 punktów między Chwalińską a Świątek. Sensacyjny ranking WTA

Trudno powiedzieć, czy ktoś poza rodzicami Mai Chwalińskiej, jej menedżerem Piotrem Szczypką i być może sztabem trenerskim wierzył w taki baśniowy scenariusz. Maja Chwalińska, choć jesienią skończy 25 lat i ma już za sobą kilka startów w Paryżu, nigdy dotąd nie zagrała tu w głównej drabince. Nie była w stanie przekroczyć magicznej granicy setnej pozycji, która gwarantuje miejsce w Szlemach. Udało się to w Londynie, udało w Melbourne, ale nie we Francji. A przecież te korty ziemne Maja czuje najlepiej.

Tego Garrosa Maja zaczynała jako 114. zawodniczka na świecie, to dało jej rozstawienie, ale w... eliminacjach. Zaczęła je 16 dni temu, wygrała trzy spotkania, zanim dowiedziała się, że w turnieju głównym przyjdzie jej zmierzyć się z mistrzynią olimpijską z tych obiektów Qinwen Zheng. A ona Chinkę rozbiła, drugiego seta wygrała 6:0. A później dorzuciła cztery kolejne zwycięstwa, tracąc po drodze tylko jedną partię. Pokonując dzisiaj Annę Kalinską 7:6 (3), 6:3 zapewniła sobie miejsce w półfinale.

A razem z tym - aż 820 punktów do rankingu. 780 za półfinał oraz 40 za kwalifikacje. Dokonała tego jako druga w historii, po Nadii Podoroskiej, którą w 2020 roku zatrzymała w potyczce o finał Iga Świątek.

Ranking WTA Race. Gigantyczny skok Mai Chwalińskiej, to już ponad 100 pozycji. A co by się stało w razie zdobycia tytułu?

W ogólnej klasyfikacji WTA Maja Chwalińska zapewniła sobie awans ze 114. miejsca na 30. - tego nikt już jej nie pozbawi. Jeśli zdoła awansować do półfinału, możliwy jest skok na pozycję numer 21. Tytuł da zaś miejsce numer 14 - tuż przed Jasmine Paolini i Naomi Osaką. Brzmi po prostu kosmicznie.

Maja Chwalińska Anne-Christine POUJOULAT AFP

Jeszcze ciekawiej robi się jednak w klasyfikacji WTA Race. Do niego zaliczają się tylko występy w Wielkich Szlemach oraz turniejach głównego cyklu - od WTA 250 w górę. To zaś powoduje, że dobre występy Mai w mniejszych imprezach, choćby tytuł w Oeiras, nie liczą się do tej klasyfikacji. Za to już przegrany ćwierćfinał WTA 250 w Kluż-Napoce w lutym - tak.

Dzięki awansowi do 1/2 finału, Chwalińska awansowała w nim z miejsca 130. na 23. Ma tu 934 punkty. Jeśli wygra półfinał, ten dorobek zwiększy się do 1454 punktów. A w razie tytułu - do 2154 punktów. A wówczas wyprzedzi Igę Świątek, która zajmuje w klasyfikacji "na żywo" 11. pozycję - ma 1823 punktów.

Ten ranking wyznacza zawodniczki, które zagrają w WTA Finals. Miejsce w Rijadzie ma zapewnionych siedem najwyżej klasyfikowanych pod koniec października. To ósme miejsce jest zależne właśnie od wyników Wielkiego Szlema. Jeśli bowiem któraś z zawodniczek wywalczy tytuł w Melbourne, Paryżu, Londynie lub Nowym Jorku, a to tego będzie w najlepszej "20" klasyfikacji Race, zapewni sobie bilet do Rijadu. Ale tylko jedna, ta najwyżej notowana poza siódemką.

Sytuacja w rankingu WTA Race "na żywo". W TOP 25 tak Iga Świątek, jak i Maja Chwalińska screen za https://live-tennis.eu/ materiał zewnętrzny

Ten przepis wprowadzono całkiem niedawno. Nie skorzystała z niego w 2021 roku Emma Raducanu, która sensacyjnie wygrała US Open, zaczynając w kwalifikacjach. A miejsca w Guadalajarze nie dostała, zabrakło jej punktów. A skorzystała już, bo został wprowadzony, Barbora Krejcikova, która w 2024 roku triumfowała w Wimbledonie.

I właśnie dwóch zwycięstw brakuje Mai, by podążyć śladami słynnej Czeszki.

Maja Chwalińska ALAIN JOCARD AFP

Iga Świątek IMAGO/NOUSHAD East News





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