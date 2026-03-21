Tylko 77 minut meczu Rybakiny. Jedna Kazaszka pożegnała się z Miami
Mecz drugiej rundy WTA 1000 w Miami z udziałem Jeleny Rybakiny zamykał piątkową sesję wieczorną czasu lokalnego. Mistrzyni Australian Open 2026 musiała długo poczekać na to, by wyjść na główną arenę zmagań. Na dodatek czekało ją wymagające starcie przeciwko tenisistce, z którą zawsze jej się ciężko grało. Mowa o rodaczce 26-latki - Julii Putincewej. Po 77 minutach walki jedna z reprezentantek Kazachstanu musiała się pożegnać z rozgrywkami na Florydzie.
Jelena Rybakina wciąż musi poczekać na swój pierwszy tytuł WTA 1000 od maja 2023 roku, kiedy to wygrała turniej w Rzymie. Reprezentantka Kazachstanu znalazła się blisko triumfu przed kilkoma dniami, podczas zmagań w Indian Wells, miała nawet piłkę mistrzowską. Chociaż prowadziła 6-5 w tie-breaku trzeciego seta i posiadała własny serwis, ostatecznie trofeum powędrowało w ręce liderki rankingu - Aryny Sabalenki. Białorusinka zrewanżowała się za porażki w finałach WTA Finals 2025 oraz Australian Open 2026.
Kolejna okazja dla Rybakiny do zdobycia skalpu w kobiecym tysięczniku nadeszła dosyć szybko, bowiem trwają już rozgrywki WTA 1000 w Miami. Jelena, z racji rozstawienia z "3", otrzymała oczywiście wolny los w pierwszej rundzie. Przystąpiła zatem do rywalizacji od drugiej fazy zmagań. Tam czekała ją potyczka ze swoją rodaczką - Julią Putincewą. Co ciekawe, to właśnie starsza z reprezentantek Kazachstanu posiadała do tej pory lepszy bilans bezpośrednich starć. Putincewa prowadziła 2-1, chociaż ich ostatnia batalia zakończyła się triumfem Rybakiny. Dzisiaj Jelena otrzymała doskonałą szansę na wyrównanie H2H.
WTA Miami: Jelena Rybakina kontra Julia Putincewa w drugiej rundzie
Mecz rozpoczął się od podania Rybakiny. Pierwsze minuty należały do serwujących. Ciekawiej zrobiło się dopiero w czwartym gemie. Wówczas Jelena doczekała się premierowej szansy na przełamanie. I od razu ją wykorzystała, przez co wyszła na prowadzenie 3:1. Tuż przed zmianą stron mogła powiększyć różnicę, miała 30-15. Pozwoliła jednak Putincewej zniwelować stratę i gra o zwycięstwo w partii rozpoczęła się na nowo.
Kluczowy dla losów seta okazały się wydarzenia z ósmego i dziewiątego rozdania. Najpierw Julia nie wykorzystała piłki na 4:4. Potem pojawiały się break pointy dla mistrzyni Australian Open 2026. Za trzecim z nich doszło do przełamania. Przy stanie 5:3 Rybakina serwowała po triumf w premierowej odsłonie. Musiała wracać z 0-30, ale zrobiła to skutecznie. Finalnie zwyciężyła 6:3 w tej części pojedynku.
Druga faza spotkania mogła się rozpocząć od prowadzenia 2:0 na korzyść Putincewej. Miała ku temu dwa break pointy, ale nie wykorzystała żadnego. Potem było jeszcze 3:2 dla Julii i na tym zakończyły się pozytywne informacje dla starszej z reprezentantek Kazachstanu. Od tamtej pory "oczka" trafiały wyłącznie na konto Jeleny. Mistrzyni Australian Open 2026 przejęła dowodzenie nad setem i zgarnęła cztery gemy z rzędu. Podczas dziewiątego rozdania za drugim meczbolem zagwarantowała sobie zwycięstwo 6:3, 6:3. W trzeciej rundzie rozgrywek na Florydzie zmierzy się z Martą Kostiuk.
