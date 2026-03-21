Tylko 77 minut meczu Rybakiny. Jedna Kazaszka pożegnała się z Miami

Jelena Rybakina wciąż musi poczekać na swój pierwszy tytuł WTA 1000 od maja 2023 roku, kiedy to wygrała turniej w Rzymie. Reprezentantka Kazachstanu znalazła się blisko triumfu przed kilkoma dniami, podczas zmagań w Indian Wells, miała nawet piłkę mistrzowską. Chociaż prowadziła 6-5 w tie-breaku trzeciego seta i posiadała własny serwis, ostatecznie trofeum powędrowało w ręce liderki rankingu - Aryny Sabalenki. Białorusinka zrewanżowała się za porażki w finałach WTA Finals 2025 oraz Australian Open 2026.

Kolejna okazja dla Rybakiny do zdobycia skalpu w kobiecym tysięczniku nadeszła dosyć szybko, bowiem trwają już rozgrywki WTA 1000 w Miami. Jelena, z racji rozstawienia z "3", otrzymała oczywiście wolny los w pierwszej rundzie. Przystąpiła zatem do rywalizacji od drugiej fazy zmagań. Tam czekała ją potyczka ze swoją rodaczką - Julią Putincewą. Co ciekawe, to właśnie starsza z reprezentantek Kazachstanu posiadała do tej pory lepszy bilans bezpośrednich starć. Putincewa prowadziła 2-1, chociaż ich ostatnia batalia zakończyła się triumfem Rybakiny. Dzisiaj Jelena otrzymała doskonałą szansę na wyrównanie H2H.

WTA Miami: Jelena Rybakina kontra Julia Putincewa w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od podania Rybakiny. Pierwsze minuty należały do serwujących. Ciekawiej zrobiło się dopiero w czwartym gemie. Wówczas Jelena doczekała się premierowej szansy na przełamanie. I od razu ją wykorzystała, przez co wyszła na prowadzenie 3:1. Tuż przed zmianą stron mogła powiększyć różnicę, miała 30-15. Pozwoliła jednak Putincewej zniwelować stratę i gra o zwycięstwo w partii rozpoczęła się na nowo.

Kluczowy dla losów seta okazały się wydarzenia z ósmego i dziewiątego rozdania. Najpierw Julia nie wykorzystała piłki na 4:4. Potem pojawiały się break pointy dla mistrzyni Australian Open 2026. Za trzecim z nich doszło do przełamania. Przy stanie 5:3 Rybakina serwowała po triumf w premierowej odsłonie. Musiała wracać z 0-30, ale zrobiła to skutecznie. Finalnie zwyciężyła 6:3 w tej części pojedynku.

Druga faza spotkania mogła się rozpocząć od prowadzenia 2:0 na korzyść Putincewej. Miała ku temu dwa break pointy, ale nie wykorzystała żadnego. Potem było jeszcze 3:2 dla Julii i na tym zakończyły się pozytywne informacje dla starszej z reprezentantek Kazachstanu. Od tamtej pory "oczka" trafiały wyłącznie na konto Jeleny. Mistrzyni Australian Open 2026 przejęła dowodzenie nad setem i zgarnęła cztery gemy z rzędu. Podczas dziewiątego rozdania za drugim meczbolem zagwarantowała sobie zwycięstwo 6:3, 6:3. W trzeciej rundzie rozgrywek na Florydzie zmierzy się z Martą Kostiuk.

Główne zmagania w Miami potrwają do 29 marca. Najważniejsze informacje dotyczące turniejów WTA i ATP można śledzić za pomocą tenisowej zakładki na stronie Interii.

Jelena Rybakina

Julia Putincewa

Marta Kostiuk

