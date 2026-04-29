W drugim tygodniu turniejów rangi WTA 1000 bardzo często odbywają się zawody spoza głównego touru, za to z możliwością solidnego zastrzyku punktowego. Mowa tu o turniejach rangi WTA 125, do których mogą zgłaszać się zawodniczki spoza ścisłej światowej czołówki. Gdy w poniedziałek już tylko 16 zawodniczek przystępowało do 1/8 finału Mutua Madrid Open, ruszały rywalizacje w Saint-Malo (Francja), La Bisbal D'Emporda (Hiszpania) oraz Huzhou (Chiny). To ostatnie miejsce zupełnie tu nie pasuje, skoro praktycznie wszystkie tenisistki z TOP 100, a może nawet i 150 są obecnie w Europie.

To właśnie Chiny jako swój przystanek wybrały jednak Veronika Erjavec, Despina Papamichail i Katarzyna Kawa, wcześniej walczyły w eliminacjach w Madrycie. Słowenka dostała jedynkę, jako 96. tenisistka rankingu. Greczynka "dwójkę (WTA 162), a Polka "trójkę" - zajmuje 163. miejsce.

Znacznie mocniejszą obsadę ma turniej rangi ITF W100 w Wiesbaden, do którego zgłosiła się Linda Klimovicova. Tyle że Kawa, na swojej trochę ryzykownej decyzji, może sporo zyskać.

WTA 125 w Huzhou. 115 tysięcy dolarów w puli nagród. Katarzyna Kawa grała o ćwierćfinał

Dziś 33-letnia reprezentantka Polski, która półtora tygodnia temu rywalizowała w Gliwicach z Eliną Switoliną w Billie Jean King Cup, zapewniła sobie miejsce w ćwierćfinale tych rozgrywek. A to oznacza niemal 3,45 tys. dolarów brutto nagrody oraz 27 punktów do rankingu. Za półfinał jest już nagroda 5,3 tys. dolarów oraz 49 punktów. I o to Polka powalczy w piątek.

Pierwsze dwa spotkania zagrała na swoich warunkach. Najpierw ograła Kanadyjkę Carol Zhao, która z zamrożonym rankingiem, podobnie jak Kawa, załapała się na kwalifikacje French Open. Wynik 6:2, 6:1 dość wyraźnie pokazał aktualną różnicę.

W środę rywalką byłą Rosjanka Alewtina Ibragimowa, 21-letnia zawodniczka z początku czwartej setki rankingu, która pod koniec poprzedniego roku miała jeden niezły turniej ITF na kortach twardych. I na nich radzi sobie znacznie lepiej, do Chin zapewne przyleciała z podobnych powodów jak te najwyżej rozstawione tenisistki. To szansa na solidne punkty do rankingu.

Polka miała problem w swoim pierwszym gemie serwisowym, już po przełamaniu Rosjanki. Obroniła kilka break pointów, podwyższyła na 2:0. Później co prawda tę przewagę straciła, ale od stanu 3:3 miała już przewagę. Były piłki setowe na 6:3, skończyło się jednak na 6:4.

Katarzyna Kawa

W drugiej partii 33-latka z Krynicy Zdroju już żadnych kłopotów przy serwisie nie doświadczyła. A że dwukrotnie przełamała rywalkę, po 77 minutach mogła odhaczyć kolejne zwycięstwo. Wygrała 6:4, 6:2, zameldowała się w ćwierćfinale.

Tu zagra z Warwarą Pansziną - inną Rosjanką, która wcześniej grała w kwalifikacjach. Była w połowie piątej setki rankingu, już zapewniła sobie awans o około 100 pozycji. Schody dla Kawy powinny się zacząć później - w półfinale możliwe jest już starcie z Hanyu Guo, która latem zeszłego roku grała z Igą Świątek w drugiej rundzie WTA 1000 w Montrealu. Po drugiej stronie drabinki faworytkami pozostają: Erjavec oraz wracająca po kontuzji Xiyu Wang, niegdyś 49. rakieta świata.

Katarzyna Kawa IZHAR KHAN AFP

