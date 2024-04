Tyle Magda Linette zarobiła w turnieju w Rouen. Ta kwota może zaskoczyć

Bez wątpienia sporą dawkę emocji fanom dostarczyła także Magda Linette , która ostatnie dni spędziła we Francji, gdzie wzięła udział w turnieju WTA 250 w Rouen. Polka udział w imprezie rozpoczęła od pojedynku z reprezentantką gospodarzy, Elsą Jacquemot , którą pokonała w dwóch setach 7:5, 6:1. Z kolejnej rundzie nasza tenisistka zmierzyła się z Nataliją Stevanović , którą wyeliminowała z gry po dwusetowej batalii.

W ćwierćfinale na drodze Magdy Linette stanęła Holenderka Arantxa Rus. 33-latka w pierwszym secie sprawiała ogromne problemy Polce, jednak ostatecznie musiała uznać jej wyższość. Poznanianka wygrała to spotkanie 7:6(9), 6:1 i awansowała do półfinału, w którym przyszło jej zagrać z Anheliną Kalininą. Rozstawiona z numerem trzecim Ukrainka nie zdołała jednak odprawić z kwitkiem Magdy Linette, która po udanym występie awansowała do ścisłego finału w Rouen.