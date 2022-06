Tyle Hurkacz zarobił za występ w Halle. Na konto Polaka trafi niezła suma!

Paweł Czechowski Tenis

Hubert Hurkacz ma za sobą naprawdę udany występ w ramach turnieju ATP w niemieckim Halle - Polak dotarł aż do finału rozgrywek, gdzie ostatecznie zwyciężył przeciwko Daniiłowi Miedwiediewowi. Wrocławianin przywiezie ze sobą do domu całkiem pokaźną nagrodę pieniężną - i 500 kolejnych punktów do rankingu.

Zdjęcie Hubert Hurkacz / AFP