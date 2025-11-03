Tuż przed meczem Świątek WTA oznajmia ws. nowego rankingu. Jest awans reprezentantki Polski
Może jeszcze nie w samym środku, ale już po pełnej pierwszej kolejce WTA Finals organizacja zajmująca się kobiecym tenisem wydała komunikat ws. kolejnej aktualizacji światowego rankingu. Mimo że Iga Świątek zapewniła sobie dodatkowe 200 punktów, pokonując w sobotę Madison Keys, to ta zdobycz nie jest jeszcze uwzględniona w tym notowaniu. Dodatkowe punkty za występ w WTA 250 w Ćennaju zdobyła za to inna z reprezentantek Polski, która razem z Igą w przyszłym tygodniu pojawi się w Gorzowie na turnieju BJK Cup.
Rywalizacja w WTA Finals w Rijadzie zakończy tegoroczny sezon, jeśli mówimy o startach indywidualnych. Jeszcze do połowy grudnia w różnych częściach świata, zwłaszcza w Ameryce Południowej, będą odbywały się mniejsze turnieje, choć nawet o randze WTA 125, ale czołowe zawodniczki i tak nie mogą w nich rywalizować. To szansa dla tenisistek z końca pierwszej czy początku drugiej setki, by jeszcze powalczyć o miejsce w głównej drabince podczas Australian Open.
Pięć tenisistek walczących obecnie w Arabii Saudyjskiej przedłuży jeszcze swój sezon o turnieje fazy play-off w rozgrywkach Billie Jean King Cup: to Iga Świątek oraz kilka specjalistek od gry podwójnej. W składach na rywalizację w Gorzowie są właśnie Polka, ale także i świetna deblistka Erin Routliffe, która broni mistrzostwa WTA Finals z zeszłego sezonu.
W hali King Saud University Indoor Arena zakończono już pierwszą kolejkę zmagań, być może dzisiaj poznamy pierwsze półfinalistki WTA Finals. Na razie w singlu zwycięstwa zaliczyły: Iga Świątek oraz Jelena Rybakina w grupie Sereny Williams oraz Aryna Sabalenka i Jessica Pegula w grupie Steffi Graf.
W poniedziałek po godz. 15 Polka zagra z Kazaszką.
Ranking WTA Finals. Symboliczne zmiany w TOP 20, radość rewelacyjnej 19-latki z Kanady
I właśnie w trakcie WTA Finals pojawił się w poniedziałek nad ranem nowy ranking, obejmujący już zakończone w niedzielę ostatnie standardowe turnieje w głównej części cyklu. Mowa tu o rywalizacjach w WTA 250 w Ćennaju, Hong Kongu oraz Jiujiangu. Ten pierwszy wygrała rewelacyjne w ostatnich tygodniach Janice Tjen z Indonezji, która w miesiąc cieszyła się z... pięciu tytułów!
Triumfowała bowiem najpierw w Suzhou w deblu (WTA 125) pokonując w finale parę z Katarzyną Kawą w składzie, później w Jinan w singlu (WTA 125), w Kantonie w deblu w parze z naszą Katarzyną Piter (WTA 250), a teraz odniosła podwójny triumf w Indiach (WTA 250). W singlowym rankingu awansowała już na 53. miejsce, wyprzedziła Magdę Linette i Magdalenę Fręch.
W Jiujiangu triumfowała z kolei Anna Blinkowa, a w najmocniej obsadzonym turnieju w Hong Kongu - Victoria Mboko. 19-letnia Kanadyjka w sierpniu sensacyjnie zgarnęła tytuł w WTA 1000 w Montrealu, później miała słabszy okres, a na koniec sezonu znów mogła świętować. Dzięki temu awansowała do TOP 20, jest 18. A wyprzedziła m.in. Karolinę Muchovą czy Dianę Sznajder.
Na czele oczywiście nadal Aryna Sabalenka - przed Igą Świątek i Coco Gauff. Polka i Białorusinka wywalczyły już w Rijadzie dodatkowe 200 punktów, ale to zostanie dodane dopiero w kolejnej aktualizacji, za tydzień. Co ważne, WTA przestała już wlepiać kary za brak wymaganej liczby turniejów rangi 500.
Awans o jedną pozycję zaliczyła też Katarzyna Kawa, która zdobyła 30 punktów w Indiach - dzięki pokonaniu Włoszki Bronzetti i drugiej rundzie. To jednak za mało, by reprezentantka Polski mogła jeszcze myśleć o ataku na pierwszą setkę rankingu przed końcem tego roku. Ma jednak, w przeciwieństwie do sytuacji z poprzedniego sezonu, zapewnione miejsce w kwalifikacjach Australian Open.
Ranking WTA - aktualizacja z 3 listopada 2025 (i miejsca Polek w TOP 500):
- 1. Aryna Sabalenka - 9870 pkt
- 2. Iga Świątek - 8195 pkt
- 3. Coco Gauff - 6563 pkt
- 4. Amanda Anisimova - 5887 pkt
- 5. Jessica Pegula - 5183 pkt
- 6. Jelena Rybakina - 4350 pkt
- 7. Madison Keys - 4335 pkt
- 8. Jasmine Paolini - 4325 pkt
- 9. Mirra Andriejewa - 4319 pkt
- 10. Jekaterina Aleksandrowa - 3375 pkt
- --
- 55. Magda Linette - 1089 pkt - spadek o 1 miejsce
- 59. Magdalena Fręch - 1051 pkt
- 125. Katarzyna Kawa - 630 pkt - awans o 1 miejsce
- 134. Maja Chwalińska - 571 pkt - spadek o 9 miejsc
- 148. Linda Klimovicova - 514 pkt - spadek o 1 miejsce
- 370. Martyna Kubka - 165 pkt - spadek o 2 miejsca
- 416. Weronika Falkowska - 136 pkt - spadek o 22 miejsca
- 443. Zuzanna Pawlikowska - 122 pkt - spadek o 27 miejsc
- 455. Weronika Ewald - 118 pkt - awans o 30 miejsc
- 487. Urszula Radwańska - 105 pkt - spadek o 5 miejsc
- 494. Anna Hertel - 102 pkt