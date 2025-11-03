Rywalizacja w WTA Finals w Rijadzie zakończy tegoroczny sezon, jeśli mówimy o startach indywidualnych. Jeszcze do połowy grudnia w różnych częściach świata, zwłaszcza w Ameryce Południowej, będą odbywały się mniejsze turnieje, choć nawet o randze WTA 125, ale czołowe zawodniczki i tak nie mogą w nich rywalizować. To szansa dla tenisistek z końca pierwszej czy początku drugiej setki, by jeszcze powalczyć o miejsce w głównej drabince podczas Australian Open.

Pięć tenisistek walczących obecnie w Arabii Saudyjskiej przedłuży jeszcze swój sezon o turnieje fazy play-off w rozgrywkach Billie Jean King Cup: to Iga Świątek oraz kilka specjalistek od gry podwójnej. W składach na rywalizację w Gorzowie są właśnie Polka, ale także i świetna deblistka Erin Routliffe, która broni mistrzostwa WTA Finals z zeszłego sezonu.

W hali King Saud University Indoor Arena zakończono już pierwszą kolejkę zmagań, być może dzisiaj poznamy pierwsze półfinalistki WTA Finals. Na razie w singlu zwycięstwa zaliczyły: Iga Świątek oraz Jelena Rybakina w grupie Sereny Williams oraz Aryna Sabalenka i Jessica Pegula w grupie Steffi Graf.

W poniedziałek po godz. 15 Polka zagra z Kazaszką.

Ranking WTA Finals. Symboliczne zmiany w TOP 20, radość rewelacyjnej 19-latki z Kanady

I właśnie w trakcie WTA Finals pojawił się w poniedziałek nad ranem nowy ranking, obejmujący już zakończone w niedzielę ostatnie standardowe turnieje w głównej części cyklu. Mowa tu o rywalizacjach w WTA 250 w Ćennaju, Hong Kongu oraz Jiujiangu. Ten pierwszy wygrała rewelacyjne w ostatnich tygodniach Janice Tjen z Indonezji, która w miesiąc cieszyła się z... pięciu tytułów!

Triumfowała bowiem najpierw w Suzhou w deblu (WTA 125) pokonując w finale parę z Katarzyną Kawą w składzie, później w Jinan w singlu (WTA 125), w Kantonie w deblu w parze z naszą Katarzyną Piter (WTA 250), a teraz odniosła podwójny triumf w Indiach (WTA 250). W singlowym rankingu awansowała już na 53. miejsce, wyprzedziła Magdę Linette i Magdalenę Fręch.

Katarzyna Kawa IMAGO/Claudio Gärtner East News

W Jiujiangu triumfowała z kolei Anna Blinkowa, a w najmocniej obsadzonym turnieju w Hong Kongu - Victoria Mboko. 19-letnia Kanadyjka w sierpniu sensacyjnie zgarnęła tytuł w WTA 1000 w Montrealu, później miała słabszy okres, a na koniec sezonu znów mogła świętować. Dzięki temu awansowała do TOP 20, jest 18. A wyprzedziła m.in. Karolinę Muchovą czy Dianę Sznajder.

Na czele oczywiście nadal Aryna Sabalenka - przed Igą Świątek i Coco Gauff. Polka i Białorusinka wywalczyły już w Rijadzie dodatkowe 200 punktów, ale to zostanie dodane dopiero w kolejnej aktualizacji, za tydzień. Co ważne, WTA przestała już wlepiać kary za brak wymaganej liczby turniejów rangi 500.

Awans o jedną pozycję zaliczyła też Katarzyna Kawa, która zdobyła 30 punktów w Indiach - dzięki pokonaniu Włoszki Bronzetti i drugiej rundzie. To jednak za mało, by reprezentantka Polski mogła jeszcze myśleć o ataku na pierwszą setkę rankingu przed końcem tego roku. Ma jednak, w przeciwieństwie do sytuacji z poprzedniego sezonu, zapewnione miejsce w kwalifikacjach Australian Open.

Ranking WTA - aktualizacja z 3 listopada 2025 (i miejsca Polek w TOP 500):

1. Aryna Sabalenka - 9870 pkt

2. Iga Świątek - 8195 pkt

3. Coco Gauff - 6563 pkt

4. Amanda Anisimova - 5887 pkt

5. Jessica Pegula - 5183 pkt

6. Jelena Rybakina - 4350 pkt

7. Madison Keys - 4335 pkt

8. Jasmine Paolini - 4325 pkt

9. Mirra Andriejewa - 4319 pkt

10. Jekaterina Aleksandrowa - 3375 pkt

--

55. Magda Linette - 1089 pkt - spadek o 1 miejsce

59. Magdalena Fręch - 1051 pkt

125. Katarzyna Kawa - 630 pkt - awans o 1 miejsce

134. Maja Chwalińska - 571 pkt - spadek o 9 miejsc

148. Linda Klimovicova - 514 pkt - spadek o 1 miejsce

370. Martyna Kubka - 165 pkt - spadek o 2 miejsca

416. Weronika Falkowska - 136 pkt - spadek o 22 miejsca

443. Zuzanna Pawlikowska - 122 pkt - spadek o 27 miejsc

455. Weronika Ewald - 118 pkt - awans o 30 miejsc

487. Urszula Radwańska - 105 pkt - spadek o 5 miejsc

494. Anna Hertel - 102 pkt

Aryna Sabalenka i Iga Świątek zajmują obecnie dwie czołowe lokaty w rankingu WTA Christopher Pike / Getty Images / BERTRAND GUAY AFP

Katarzyna Kawa Andrzej Iwańczuk Reporter

Katarzyna Kawa - Marta Kostiuk. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport