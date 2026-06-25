Tuż po wygranej ze Świątek zapadł werdykt ws. Navarro. WTA ogłasza ostateczną decyzję

Tegoroczna rywalizacja na trawie nie rozpoczęła się zbyt dobrze dla Igi Świątek. Polka obrała tę samą ścieżkę, co w zeszłym roku i wybrała się na turniej WTA 500 w Bad Homburg. Nasza reprezentantka broniła punktów za finał sprzed 12 miesięcy. Z racji rozstawienia z "1", 25-latka posiadała wolny los w pierwszej rundzie, w związku z czym przystąpiła do rywalizacji od drugiej fazy. Wczoraj walczyła z Emmą Navarro o ćwierćfinał. Amerykanka miała po swojej stronie pewną przewagę, bowiem rozegrała już wcześniej siedem spotkań na kortach trawiastych w sezonie 2026. W zeszłym tygodniu dotarła nawet do finału imprezy rangi "250" w Nottingham.

W pierwszym secie środowej batalii, Polka zmagała się z dużymi problemami przy własnym podaniu. Popełniła w sumie siedem podwójnych błędów serwisowych - jeden z nich przy setbolu. W drugim gra Raszynianki wyglądała już znacznie lepiej, przez co doprowadziła do decydującej partii. Niestety, zawodniczka z USA szybko uciekła z wynikiem w trzeciej odsłonie i "dowiozła" przewagę jednego breaka do końca. Ostatecznie to tenisistka ze Stanów Zjednoczonych zwyciężyła 7:5, 2:6, 6:3 i zameldowała się w ćwierćfinale niemieckich rozgrywek.

WTA przekazało komunikat ws. Emmy Navarro

Dla Świątek oznaczało to koniec przygody z tegoroczną edycją zmagań w Bad Homburg, a dla Navarro - wręcz przeciwnie. Wkrótce po spotkaniu Polki z Amerykanką, na stronie WTA opublikowano oficjalny plan gier na czwartek. Znalazła się w nim oczywiście Emma. Zawodniczka, która pokonała turniejową "1", zagra w ćwierćfinale z Eleną-Gabrielą Ruse. Rumunka pokonała już w głównej drabince Lindę Noskovą oraz Annę Kalinską. Teraz postara się o kolejny triumf ze znacznie wyżej notowaną rywalką. Pojedynek Navarro - Ruse rozpocznie się nie przed godz. 15:30.

Czwartkowe rozgrywki w Bad Homburg otworzy debel z udziałem Alexandry Eali oraz Venus Williams. O godz. 11:00 powalczą z rozstawionym z "2" duetem Tereza Mihalikova/Olivia Nicholls. Po tym starciu, ale nie przed godz. 13:00, rozpocznie się pojedynek Naomi Osaki z Jekateriną Aleksandrową. Rosjanka wyeliminowała wczoraj mistrzynię Roland Garros - Mirrę Andriejewą. Ostatnie spotkanie na korcie centralnym wystartuje najwcześniej o godz. 17:00. Zobaczymy w nim potyczkę Karoliny Muchovej z Clarą Tauson.

W planie dnia zabrakło meczu Eliny Switoliny z Xinyu Wang - to dlatego, że Ukrainka wycofała się z rozgrywek z powodu kontuzji prawego biodra. Tym samym Chinka awansowała walkowerem do półfinału. W piątkowej batalii o miejsce w decydującym starciu zmierzy się z Osaką albo Aleksandrową.

Iga Świątek i Emma Navarro MARTIN KEEP / AFP AFP

Emma Navarro DAVID GRAY / AFP AFP

Elena-Gabriela Ruse PAUL CROCK AFP





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