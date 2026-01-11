Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tusk był nagrywany. Sześć sekund na podłodze. W sieci lawina komentarzy

Łukasz Żurek

Krótko po triumfie reprezentacji Polski w United Cup premier Donald Tusk zamieścił w serwisie X sympatyczne wideo ze swoim udziałem. Na nagraniu widać szefa rządu bacznie obserwującego ostatnią akcję finałowego boju ze Szwajcarią. A po chwili - niczym niehamowaną euforię, gdy "Biało-Czerwoni" wygrywają piłkę meczową. Rzesza internautów zareagowała na post równie entuzjastycznie. Znaleźli się jednak i tacy, którzy bez pardonu uderzają w Prezesa Rady Ministrów z bardzo prozaicznego powodu.

Mężczyzna w garniturze siedzi przy stole ozdobionym bukietem białych i czerwonych kwiatów, w tle neutralne wnętrze. W lewym górnym rogu wklejone mniejsze zdjęcie innego mężczyzny z uniesioną ręką na tle półki z książkami.
Premier Donald Tusk (Źródło: AFP/x.com/donaldtusk)AFP

Nagranie ma zaledwie sześć sekund. Na filmie widać Donalda Tuska w przyklęku przed telewizorem. Po chwili szef rządu pozwala sobie na nieskrępowany wybuch radości, gdy już wiadomo, że zwycięzcami United Cup są Polacy.

Wielu komentujących post nie kryje dumy z osiągnięcia naszego zespołu w Sydney. "Biało-Czerwoni" wygrali turniej po raz pierwszy w historii. Sukces przyniósł dopiero trzeci start w tej imprezie. Dwa wcześniejsze kończyły się na finale i półfinale.

Donald Tusk podzielił się z internautami radością. Historyczny triumf Polaków na antypodach

W finałowej potyczce Polska pokonała Szwajcarię, choć zaczęło się bardzo niepomyślnie. Iga Świątek uległa Belindzie Bencic 6:3, 0:6, 3:6.

Na wysokości zadania stanął jednak Hubert Hurkacz, który ograł 40-letniego Stana Wawrinkę 6:3, 3:6, 6:3. A potem miano niepokonanych w turnieju zachowali Katarzyna Kawa i Jan Zieliński. Konfrontację z Bencic i Jakubem Paulem wygrali 6:4, 6:3.

- Hubert, to co ty zrobiłeś, wracając po kilku miesiącach przerwy, to jest coś niesamowitego. Nie mam na to słów, żeby to opisać. Ta twoja determinacja, to co wprowadziłeś do swojej gry, jest niesamowite - chwaliła Iga starszego kolegę, nie szczędząc słów uznania również Kawie i Zielińskiemu.

    Właśnie po zwycięskiej piłce w rywalizacji mikstów premier Tusk eksplodował radością. Tym momentem podzielił się z użytkownikami sieci. Można było z góry zakładać, że część z nich wykorzysta okazję, by podworować sobie z szefa rządu.

    Uwaga złośliwców skupiła się na fakcie, że... pokazany na filmie odbiornik TV stoi na podłodze. Momentalnie zaroiło się od kąśliwych uwag. A w efekcie zaproponowano zrzutkę na szafkę pod telewizor.

    Prezes Rady Ministrów całą energię skupił jednak na celebracji sukcesu. "Zawieje i zamiecie śnieżne i polityczne, a tu taka radość! Iga, Kasia, Hubi i Janek❤️Superteam" - takim wpisem opatrzył opublikowany klip.

    Kolejna porcji emocji z antypodów już za chwilę. W poniedziałek w Melbourne rusza Australian Open. To jedyna impreza wielkoszlemowa, której do tej pory nie udało się wygrać Idze Świątek.

      Po raz pierwszy w historii! Polska wygrała United Cup!Polsat Sport
      Premier Donald Tusk.
      Premier Donald TuskAleksander Kalka / NurPhotoAFP
      Grupa siedmiu uśmiechniętych tenisistów w sportowych strojach z medalami na szyjach i dużym pucharem trzymanym centralnie, stojąca razem na korcie tenisowym po wygranym turnieju.
      Polska triumfatorem United Cup AD 2026IZHAR KHANAFP
      Zawodniczka tenisowa w białej koszulce i czapce sportowej wyraża silne emocje po zakończonej akcji na korcie tenisowym. W tle jasnoniebieska nawierzchnia kortu, widoczny fragment rakiety.
      Iga ŚwiątekIZHAR KHANAFP

