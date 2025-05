Dla Mirry Andriejewej była to słodko-gorzka środa, liczyła zapewne na dwa półfinały Internazionali d’Italia. Tyle że, gwoli prawdy, w żadnym z nich nie była faworytką. Tuż po godz. 13 Rosjanka zaczęła swój singlowy pojedynek w 1/4 finału z Coco Gauff. Ze starszą od siebie o niespełna trzy lata Amerykanką grała do tej pory trzykrotnie, zawsze w dużych turniejach. Dwukrotnie przegrała w 2023 roku, w Wielkich Szlemach, kilkanaście dni temu poległa zaś w Madrycie. I teraz historia się powtórzyła - Gauff na razie robi Andriejewej to, co sama kiedyś przeżywała w starciach z Igą Świątek.

