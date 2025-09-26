Partner merytoryczny: Eleven Sports

Turniejowe "1" już za burtą WTA w Pekinie. 0-4 tuż po starcie decydującego seta

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Turniej WTA 1000 w Pekinie tak naprawdę dopiero w piątek zaczyna wchodzić na wysokie obroty, bo dziś do rywalizacji zaczęły wchodzić tenisistki rozstawione. I dla niektórych z nich, choćby dla Magdy Linette, to wejście zakończyło się w przykry sposób. W piątek zaczęły się jednak także i zmagania deblowe, tuż też od razu doszło do dwóch sensacji. Ta z udziałem Gabrieli Dabrowski i Erin Routliffe ma jednak olbrzymie znaczenie. Mówimy bowiem o triumfatorkach US Open i najwyżej rozstawionym duecie.

Gabriela Dabrowski wygrała US Open w deblu, w Pekinie - razem z Erin Routliffe - były "jedynkami". I już odpadły
Gabriela Dabrowski wygrała US Open w deblu, w Pekinie - razem z Erin Routliffe - były "jedynkami". I już odpadłyArtur Widak/Nur Photo via AFPAFP

W piątek do rywalizacji w WTA 1000 w Pekinie, przedostatnim turnieju tej rangi w 2025 roku, przystąpiły tenisistki rozstawione - te z dolnej połówki drabinki. I już dwie z nich dość szybko pożegnały się z rywalizacją: Magda Linette i Iva Jović. W tej sytuacji jedyną Polka w singlu pozostaje Iga Świątek, ona swój mecz z Yue Yuan zagra dopiero w sobotę.

Dzisiaj też do zmagań przystąpiły deblistki - tu sensacji, bo tak śmiało trzeba nazwać wyniki - było więcej. Od razu swój mecz przegrał duet Mirra Andriejewa/Diana Sznajder - Rosjanki w ostatnim czasie mają coraz więcej problemów, a przecież z przytupem zameldowały się w elicie rok temu, wygrywając olimpijskie srebro. A później kilka istotnych turniejów.

    Wśród najlepszych są zaś od dawna Gabriela Dabrowski i Erin Routliffe - triumfatorki zeszłorocznego WTA Finals w Rijadze. Obie są klasyfikowane na trzecim i czwartym miejscu w ostatniej aktualizacji rankingu, ale tym razem sił w stolicy Chin nie połączyły jedynka i dwójka: Katerina Siniakova i Taylor Townsend. Amerykanka w ogóle odpuściła te zmagania, może też wystraszyła się hejtu po tym, jak skrytykowała tydzień temu chińskie jedzenie. A Czeszka znów gra ze swoją rodaczką - Barborą Krejcikovą.

    WTA Pekin. Wielka sensacja już pierwszego dnia rywalizacji w grze podwójnej. Para numer jeden ograna

    Rywalkami Kanadyjki i Nowozelandki były w China Open Nicole Melichar oraz Ludmiła Samsonowa. Ta pierwsza kiedyś była jedną z najlepszych na świecie specjalistek od gry podwójnej, meldowała się co najmniej w półfinale każdego z wielkoszlemowych turniejów. A Rosjanka wciąż starał się łączyć jedno z drugim, choć wielką uwagę kładzie na singla. To on daje jednak dużo większe możliwości finansowe.

    Tenisistka w białym stroju i białej czapce z daszkiem, z opaską na nadgarstku, zaciska pięść w geście triumfu podczas meczu sportowego, wyrażając determinację i koncentrację.
    Ludmiła SamsonowaALAIN JOCARDAFP

    Faworytki źle wkroczyły w to spotkanie, jeszcze w pierwszej rundzie serwisowej zostały przełamane. Później jednak odrobiły straty, wyrównały na 3:3. Po to, by za moment przegrać trzy kolejne gemy, w tym dwa po własnych serwisach.

    Później jednak wydawało się, że wszystko wraca już do normy i choćby bazując na własnym doświadczeniu, Dabrowski i Routliffe spokojnie awansują dalej. W drugim secie przegrały gema otwarcie, ale sześć kolejnych zapisano na ich konto. Urodzona w Brnie Amerykanka oraz Rosjanka ugrały łącznie zaledwie siedem piłek, nie miały nic do powiedzenia. 6:1 - trzeba było więc grać trzecią partią, w formie super tie-breaka do 10 punktów.

      I tu znów karta się odwróciła, faworytki od razu znalazły się w trudnej sytuacji. Musiały gonić od stanu 0-4. Potrzebowały takiej serii jak we wcześniejszym secie, a ona nie nadchodziła. Skończyło się na 6:3, 1:6, 10-4 dla duetu Melichar/Samsonowa, to one awansowały.

      Sportsmenka w fioletowym stroju sportowym zakrywająca usta dłonią w geście emocji na tle widowni podczas zawodów na odkrytym korcie tenisowym.
      To reakcja Gabrieli Dabrowski. Kanadyjka wróciła na deblowy tron w Nowym JorkuMATTHEW STOCKMAN/Getty Images via AFPAFP
      Erin Routliffe i Gabriela Dabrowski z trofeum WTA Finals
      Erin Routliffe i Gabriela Dabrowski z trofeum WTA FinalsArtur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
      US Open 2025: Iga Świątek zmierzy się z Anisimovą o półfinał! Sinner, Musetti i Anisimova w ćwierćfinałachAP© 2025 Associated Press

