Turniejowa "jedynka" męczyła się z 688. tenisistką w rankingu!

Łotyszka to zwyciężczyni wielkoszlemowego Rolanda Garrosa z 2017 roku. Ostatnio jednak nie jest w najwyższej formie. Z US Open pożegnała się już w pierwszej rundzie.

W Seulu Ostapenko będzie grać dalej, ale niżej notowana rywalka sprawiła jej wiele problemów. Jeong, która normalnie występuje na poziomie tenisowych challengerów, w stolicy Korei Południowej zagrała dzięki "dzikiej karcie".

Walka we wtorkowym meczu trwała do końca. W trzecim secie 25-letnia Łotyszka prowadziła już 5:3, ale przegrała 10. gema do zera, serwując na mecz.

O jego wyniku zadecydował więc tie-break, w którym Ostapenko zwyciężyła 7-2. Zdjęcie Bo-young Jeong /AFP

Tenis. W Seulu wystąpi Magda Linette

W drugiej rundzie Łotyszka zagra z Rosjanką Anastazją Gasanową.

W Seulu wystąpi też Magda Linette. Polka, która przegrała finał turnieju w Ćennaju z Czeszką Lindą Fruhvirtovą, w Seulu jest rozstawiona z "trójką", a w pierwszej rundzie zmierzy się z Holenderką Arienne Hartono. Początek meczu w środę 21 września o 5.00 czasu polskiego.

Wyniki:

Jelena Ostapenko (Łotwa, 1.) - Bo-young Jeong (Korea Płd) 6:4, 3:6, 7:6 (7-2)