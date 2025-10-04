Turniejowa "2" pokonana w Chinach, nie będzie tytułu. Koniec po 77 minutach

W czasie, gdy czołowe tenisistki świata przygotowują się już do turnieju WTA 1000 w Wuhan, w innym chińskim mieście, a mianowicie Suzhou, powoli dobiega końca mniej prestiżowa impreza rangi WTA 125. Tam najwyżej rozstawioną zawodniczką była plasująca się na 37. miejscu w światowym rankingu WTA Iva Jovic.

17-latka reprezentująca Stany Zjednoczone do Chin przyleciała jako świeżo upieczona triumfatorka turnieju WTA 500 w Guadalajarze (w finale pokonała Emilianę Arango) i wydawało się, że nie powinna mieć problemów z pokonaniem Lulu Sun. Doszło jednak do niespodzianki, turniejowa "jedynka" przegrała w dwóch setach i pożegnała się z marzeniami o kolejnym tytule. Po jej porażce najwyżej rozstawioną tenisistką była Tatjana Maria.

Niemka (44. w światowym rankingu) turniej rozpoczęła od pokonania Saisai Zheng, później poradziła sobie z Leolią Jeanjean. W ćwierćfinale nawet nie musiała wybiegać na kort, bo Julia Putincewa oddała mecz walkowerem. Z racji, że w półfinale trafiła na Viktorię Golubic, która z kolei w ćwierćfinale rozegrała trzysetowe starcie z Alexandrą Ealą, wydawało się, że Niemka stoi na lepszej pozycji.

WTA Suzhou. Jednostronny mecz Viktoriji Golubic z Tatjaną Marią

Szwajcarka w Suzhou była rozstawiona z numerem szóstym, a w meczu z wyżej notowaną zawodniczką od początku stawiała twarde warunki. Notowana na 70. miejscu w rankingu WTA wicemistrzyni olimpijska z Tokio w grze podwójnej już w pierwszym gemie przełamała rywalkę. Po chwili sama znalazła się pod ścianą, wybroniła nawet trzy break pointy, ale przy czwartym musiała uznać wyższość Niemki.

Golubic szybko odzyskała rezon, przełamała Marię, kilka minut później prowadziła już 4:1. Niemce udało się jeszcze odpowiedzieć jednym przełamaniem powrotnym, ale w kolejnych gemach była już bezradna. Szwajcarka solidnie spisywała się przy pierwszym serwisie i po 46 minutach walki wygrała seta 6:3.

Wyraźnie podbudowana Szwajcarka kapitalnie rozpoczęła drugą partię, bo w pierwszych trzech gemach straciła zaledwie dwa punkty i prowadziła już 3:0. Niemce udało się jednak wygrać dwa kolejne gemy, i zbliżyć się do rywalki (2:3). Turniejowa "dwójka" nadal jednak miała problemy przy własnym serwisie, gładko uległa w szóstym gemie i ponownie znalazła się pod ścianą.

Przy prowadzeniu 4:2 Golubic stanęła przed szansą, by przy własnym serwisie podwyższyć prowadzenie i wywrzeć jeszcze większą presję na rywalce. Ta wprawdzie doprowadziła do równowagi, ale po chwili niżej notowana zawodniczka przypieczętowała zwycięstwo w gemie. Niemka odpowiedziała obroną podania, jednak nie była w stanie odwrócić już losów seta. W kolejnym gemie reprezentantka Szwajcarii przypieczętowała triumf 6:3, a w całym meczu 2:0 (6:3, 6:3) i po 77 minutach walki awansowała do finału, w którym o tytuł zagra z Katie Volynets lub Victorią Jimenez Kasintsevą.

