Turniejowa "1" za burtą zmagań "500" w Niemczech. Sensacja w półfinale

Podczas singlowych rozgrywek w ramach ATP 500 w Monachium miało wystąpić dwóch naszych reprezentantów. W minionych dniach dotarły jednak przykre wiadomości ws. Polaków. Z powodu kontuzji kolana z imprezy wycofał się Kamil Majchrzak, a już po losowaniu drabinki uczynił to również Hubert Hurkacz, ze względu na chorobę. Pierwszego z nich zabraknie także podczas tysięcznika w Madrycie.

Tytułu w niemieckim turnieju próbował bronić Alexander Zverev. Trzeci tenisista rankingu, który okazał się najlepszy w Monachium 12 miesięcy temu, został rozstawiony z "1" w domowych rozgrywkach. 28-latek posiadał spore problemy już w pierwszej rundzie. Zwyciężył z Miomirem Kecmanoviciem dopiero po tie-breaku trzeciego seta. Problemów nie uniknął także w ćwierćfinale. Tam musiał odrabiać stratę partii w potyczce z Francisco Cerundolo. Dzisiaj reprezentant Niemiec walczył o awans do decydującego starcia z turniejową "4" - Flavio Cobollim. Wyraźnym faworytem tej rywalizacji był oczywiście gospodarz.

Alexander Zverev kontra Flavio Cobolli w półfinale

Mecz rozpoczął się od serwisu Włocha. Już na "dzień dobry" obejrzeliśmy walkę na przewagi, ale ostatecznie 16. zawodnik rankingu nie musiał bronić break pointów. Te nadeszły w czwartym gemie. Wówczas Cobolli wywalczył sobie aż trzy szanse z rzędu na przełamanie podania Zvereva. Tenisista z Półwyspu Apenińskiego z łatwością dokonał tej sztuki, a po chwili podwyższył prowadzenie do stanu 4:1. Alexander szukał odpowiedzi, jednak w premierowej odsłonie jej nie znalazł. Flavio pewnie przypilnował przewagi, zwyciężając 6:3 w pierwszej partii.

Szansą dla turniejowej "1" na nowe rozdanie mogło być otwarcie drugiej części pojedynku. Stało się wręcz przeciwnie - Zverev od razu stracił własne podanie i postawił się w bardzo trudnej sytuacji. Cobolli zaś nie zamierzał zwalniać. W trakcie siódmego rozdania jeszcze raz dobrał się do serwisu Saschy, przez co przy wyniku 5:2 Włoch podawał po awans do wielkiego finału. Wtedy wkradło się trochę nerwów, doszło do przełamania na korzyść Alexandra. Kolejny gem okazał się jednak ostatnim. Flavio uzyskał jeszcze jednego breaka, dzięki czemu zwyciężył w całym spotkaniu 6:3, 6:3.

Tym samym Zverev nie obroni tytułu wywalczonego przed rokiem. Od tamtej pory Niemiec nie zgarnął żadnego trofeum. Wydawało się, że w Monachium ma świetną okazję, by zgarnąć 25. singlowy skalp w głównym cyklu ATP. W końcu nie grał nikt z trójki: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz oraz Novak Djokovic. Stało się inaczej. To Cobolli zameldował się w finale rangi "500". Jutro zmierzy się z Alexem Molcanem albo Benem Sheltonem.

