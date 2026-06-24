Turniejowa "1" wyeliminowana. Wspaniały triumf Polki u progu Wimbledonu

Turniej ITF W50 w Gdańsku wchodzi w skład cyklu LOTTO PZT Polish Tour. W zeszłym tygodniu odbyły się zmagania rangi "W35" w Bolszewie. Tam do finału w deblu dotarła Inka Wawrzkiewicz. Teraz tenisistki udały się do Trójmiasta, gdzie rywalizują na terenach Gdańskiej Akademii Tenisowej. Do drugiej rundy singla awansowało w sumie pięć Polek: Amelia Paszun, Gina Feistel, Daria Kuczer, Weronika Falkowska oraz Weronika Ewald.

Ta ostatnia zmierzyła się dzisiaj z najwyżej rozstawioną w zmaganiach Miriam Bulgaru. Rumunka plasuje się obecnie na 248. miejscu w rankingu, a więc o 169 lokat wyżej od 20-latki. W przeszłości Bulgaru znajdowała się już nawet w TOP 200, brała udział w wielkoszlemowych eliminacjach - choćby podczas tegorocznego Roland Garros. Na Wimbledon się nie załapała, w związku z czym musiała obrać inny kierunek i walczyć o punkty, które w przyszłości pozwolą jej powrócić do rywalizacji w kwalifikacjach Szlema. Nasza reprezentantka chciała jednak trochę namieszać przeciwniczce w jej planach.

Weronika Ewald z cennym triumfem w Gdańsku

Mecz rozpoczął się dobrze z perspektywy Ewald. Polka na "dzień dobry" przełamała rywalkę, a po zmianie stron potwierdziła przewagę, wracając ze stanu 15-30. W kolejnych minutach Bulgaru próbowała gonić wynik i ta sztuka powiodła jej się w szóstym gemie. Chwilę później Miriam prowadziła 30-15, ale nie wystarczyło to utrzymania podania. Festiwal breaków trwał. Turniejowa "1" zakończyła go w trakcie dziewiątego rozdania.

Nasza tenisistka znalazła się pod presją - musiała zachować podanie, by pozostać w grze o zwycięstwo w premierowej odsłonie. Poradziła sobie z tym wyzwaniem. Następnie przełamała Rumunkę i przy stanie 6:5 serwowała po wygraną w pierwszej partii. Bulgaru zdołała doprowadzić do tie-breaka, prowadziła w nim nawet 2-0. Po pięciu akcjach Ewald znalazła się z przodu. Toczyła się zacięta walka, aż do stanu 5-5. Decydujące dwie wymiany trafiły na konto 20-latki. Dzięki temu Weronika zgarnęła seta rezultatem 7:6(5).

Sukces w pierwszej części pojedynku napędził Ewald do skutecznego otwarcia drugiej fazy. Najpierw utrzymała serwis po walce na przewagi, a potem przełamała rywalkę. Miriam odpowiedziała w trzecim gemie, ale nie zdołała już wyrównać. Polka zdominowała następny fragment i już przy stanie 5:1 serwowała po awans. Wówczas Bulgaru przedłużyła jeszcze emocje, dorzuciła drugie "oczko".

Na więcej nasza reprezentantka już nie pozwoliła. 20-latka pokonała turniejową "1" 7:6(5), 6:2 i zameldowała się w drugiej rundzie ITF W50 w Gdańsku. Mamy już zatem pewność, że zobaczymy co najmniej jedną Polkę w ćwierćfinale singla, gdyż o miejsce w najlepszej "8" Ewald powalczy z Amelią Paszun. Weronika będzie zdecydowaną faworytką tego spotkania.

Weronika Ewald Foto Olimpik/Nur Photo AFP

Weronika Falkowska Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Gina Feistel Tomasz Jastrzebowski Reporter





Tomasz Lorek: Jeśli Hubert Hurkacz ma wygrać jakiegoś Szlema, to takim miejscem jest Wimbledon Polsat Sport