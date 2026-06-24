Turniejowa "1" wyeliminowana. Wspaniały triumf Polki u progu Wimbledonu

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Już w poniedziałek wystartują główne zmagania w ramach Wimbledonu. U progu tych rozgrywek toczą się wielkoszlemowe eliminacje, ale także inne turnieje, w tym niższej rangi. Jeden z nich odbywa się obecnie w Gdańsku. W imprezie rangi ITF W50 bierze udział m.in. Weronika Ewald, która buduje swój ranking, by w przyszłości móc powalczyć w londyńskich kwalifikacjach. Nasza reprezentantka wykonała dziś kolejny kroczek w tym kierunku, eliminując zawodniczkę rozstawioną z "1". Oto co się wydarzyło w Trójmieście.

Miriam Bulgaru, która była rozstawiona z "1" podczas ITF W50 w Gdańsku, już pożegnała się ze zmaganiami
Miriam Bulgaru była rozstawiona z "1" podczas ITF W50 w Gdańsku Flaviu Buboi / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Turniej ITF W50 w Gdańsku wchodzi w skład cyklu LOTTO PZT Polish Tour. W zeszłym tygodniu odbyły się zmagania rangi "W35" w Bolszewie. Tam do finału w deblu dotarła Inka Wawrzkiewicz. Teraz tenisistki udały się do Trójmiasta, gdzie rywalizują na terenach Gdańskiej Akademii Tenisowej. Do drugiej rundy singla awansowało w sumie pięć Polek: Amelia Paszun, Gina Feistel, Daria Kuczer, Weronika Falkowska oraz Weronika Ewald.

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Ta ostatnia zmierzyła się dzisiaj z najwyżej rozstawioną w zmaganiach Miriam Bulgaru. Rumunka plasuje się obecnie na 248. miejscu w rankingu, a więc o 169 lokat wyżej od 20-latki. W przeszłości Bulgaru znajdowała się już nawet w TOP 200, brała udział w wielkoszlemowych eliminacjach - choćby podczas tegorocznego Roland Garros. Na Wimbledon się nie załapała, w związku z czym musiała obrać inny kierunek i walczyć o punkty, które w przyszłości pozwolą jej powrócić do rywalizacji w kwalifikacjach Szlema. Nasza reprezentantka chciała jednak trochę namieszać przeciwniczce w jej planach.

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Mateusz Stańczyk

Weronika Ewald z cennym triumfem w Gdańsku

Mecz rozpoczął się dobrze z perspektywy Ewald. Polka na "dzień dobry" przełamała rywalkę, a po zmianie stron potwierdziła przewagę, wracając ze stanu 15-30. W kolejnych minutach Bulgaru próbowała gonić wynik i ta sztuka powiodła jej się w szóstym gemie. Chwilę później Miriam prowadziła 30-15, ale nie wystarczyło to utrzymania podania. Festiwal breaków trwał. Turniejowa "1" zakończyła go w trakcie dziewiątego rozdania.

Nasza tenisistka znalazła się pod presją - musiała zachować podanie, by pozostać w grze o zwycięstwo w premierowej odsłonie. Poradziła sobie z tym wyzwaniem. Następnie przełamała Rumunkę i przy stanie 6:5 serwowała po wygraną w pierwszej partii. Bulgaru zdołała doprowadzić do tie-breaka, prowadziła w nim nawet 2-0. Po pięciu akcjach Ewald znalazła się z przodu. Toczyła się zacięta walka, aż do stanu 5-5. Decydujące dwie wymiany trafiły na konto 20-latki. Dzięki temu Weronika zgarnęła seta rezultatem 7:6(5).

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Sukces w pierwszej części pojedynku napędził Ewald do skutecznego otwarcia drugiej fazy. Najpierw utrzymała serwis po walce na przewagi, a potem przełamała rywalkę. Miriam odpowiedziała w trzecim gemie, ale nie zdołała już wyrównać. Polka zdominowała następny fragment i już przy stanie 5:1 serwowała po awans. Wówczas Bulgaru przedłużyła jeszcze emocje, dorzuciła drugie "oczko".

Na więcej nasza reprezentantka już nie pozwoliła. 20-latka pokonała turniejową "1" 7:6(5), 6:2 i zameldowała się w drugiej rundzie ITF W50 w Gdańsku. Mamy już zatem pewność, że zobaczymy co najmniej jedną Polkę w ćwierćfinale singla, gdyż o miejsce w najlepszej "8" Ewald powalczy z Amelią Paszun. Weronika będzie zdecydowaną faworytką tego spotkania.

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Młoda tenisistka w sportowym stroju i daszku unosi zaciśniętą pięść w geście determinacji, trzymając rakietę tenisową. W tle rozmazane postacie na fioletowym tle kortu.
Weronika EwaldFoto Olimpik/Nur PhotoAFP
Weronika Falkowska
Weronika FalkowskaFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
uśmiechnięta tenisistka w białym stroju sportowym i białym daszku stoi na korcie z niebieskim tłem, trzymając rakietę poza kadrem
Gina FeistelTomasz JastrzebowskiReporter


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