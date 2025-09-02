Partner merytoryczny: Eleven Sports

Turniejowa "1" pokonana przez Polkę. 0:6 i zwrot akcji. Szalony mecz w trakcie US Open

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Aktualizacja

Oczy tenisowych kibiców są przede wszystkim skierowane na US Open. Tam już jutro Iga Świątek powalczy o awans do półfinału z Amandą Anisimovą. W tle wydarzeń w Nowym Jorku rozgrywane są także inne turnieje. W szwajcarskim Montreux odbywa się impreza rangi WTA 125, w której bierze udział przyjaciółka raszynianki - Maja Chwalińska. Nasza reprezentantka już na "dzień dobry" zmierzyła się z rozstawioną z "1" Jil Teichmann. 23-latka podołała wyzwaniu, mimo przegranego pierwszego seta 0:6.

Maja Chwalińska od lat przyjaźni się z Igą Świątek, zdjęcie z BJK Cup Finals 2024
Maja Chwalińska od lat przyjaźni się z Igą Świątek, zdjęcie z BJK Cup Finals 2024Robert PrangeGetty Images

Jeszcze kilkanaście dni temu Maja Chwalińska przebywała w Nowym Jorku i rywalizowała o awans do głównej drabinki US Open. W pierwszej rundzie eliminacji bardzo pewnie pokonała Giorgię Pedone 6:2, 6:0. W kolejnej fazie nasza reprezentantka trafiła jednak na zawodniczkę, która okazała się rewelacją całych zmagań. Po zaciętej walce uległa Janice Tjen 5:7, 5:7. Tenisistka z Indonezji dotarła później aż do drugiej rundy głównych rozgrywek, gdzie uległa mistrzyni turnieju sprzed czterech lat - Emmie Raducanu.

    Chwalińska wróciła do Europy, gdzie czekały ją kolejne starty. Pierwszym zawodowym wyzwaniem okazał się turniej WTA 125 w Montreux. I tutaj znów 23-latka nie mogła mówić o szczęśliwym losowaniu, bowiem już na "dzień dobry" musiała się zmierzyć z rozstawioną z "1" Jil Teichmann. Szwajcarka, która plasuje się na 87. miejscu w rankingu (czyli o 90 lokat wyżej od Mai), pokonała przyjaciółkę Igi Świątek w połowie lipca, podczas zmagań rangi "250" w Jassy. Wówczas panie rywalizowały o ćwierćfinał. Tam 28-latka wygrała spotkanie 7:6(5), 6:2. Teraz Polka chciała zrewanżować się za tamtą porażkę. I udała się ta sztuka, po szalonym pojedynku.

      WTA 125 Montreux: Maja Chwalińska kontra Jil Teichmann w pierwszej rundzie

      Mecz rozpoczął się od serwisu Chwalińskiej. Niestety Polka już na "dzień dobry" straciła podanie. Teichmann wypracowała sobie jedną okazję na przełamanie i od razu ją wykorzystała. Po zmianie stron turniejowa "1" zaczęła uciekać, szybko zrobiło się 3:0 z podwójnym breakiem. W trakcie czwartego rozdania Maja posiadała największe szanse na premierowe "oczko". Prowadziła 40-0 na returnie, miała w sumie aż cztery break pointy. Ale niestety żadnego z nich nie udało się zamienić na gema. Ostatecznie reprezentantka Szwajcarii powiększyła swoją przewagę. Jil dominowała także w następnych minutach i finalnie set zakończył się wynikiem 6:0 na korzyść tenisistki gospodarzy.

      Na starcie drugiej części pojedynku Teichmann kontynuowała swoją passę, mimo że to Chwalińska jako pierwsza posiadała okazję na prowadzenie. Trzy ostatnie akcje premierowego gema należały jednak do 87. rakiety świata. Po zmianie stron Jil miała 30-15 przy własnym podaniu, ale wtedy doszło do zwrotu akcji. Maja zgarnęła następne wymiany i doszło do powrotnego breaka. Od tamtej chwili Polka załapała się na grę, nadawała ton rywalizacji poprzez pierwszeństwo w serwowaniu. W szóstym gemie nasza reprezentantka doczekała się kolejnego przełamania. Potem wróciła ze stanu 0-30 przy swoim podaniu i zrobiło się już 5:2 dla 177. tenisistki rankingu WTA.

        To nie był jednak koniec emocji w drugiej odsłonie rywalizacji. Szwajcarka nie odpuszczała i ósme rozdanie zgarnęła na swoje konto po rywalizacji na przewagi. Presja zamykania partii przeszła na podanie Chwalińskiej. Polka miała sporo kłopotów, przegrywała kolejne akcje. Teichmann wypracowała sobie aż trzy break pointy z rzędu i już po pierwszym z nich odrobiła stratę przełamania. Po zmianie stron Jil serwowała po 5:5. Mimo to Maja nie dopuściła do całkowitego odrobienia straty. 23-latka lepiej wytrzymała końcówkę dziesiątego gema. Od stanu 30-30 wygrała dwie kluczowe wymiany i zapewniła sobie triumf 6:4 w drugiej partii.

        Nasza reprezentantka nie zamierzała się zatrzymywać. Na starcie decydującej odsłony wyszła z wyniku 15-30 i rozpoczęła seta od prowadzenia. A później powiększała przewagę. 23-latka grała odważnie, potrafiła wytrącić z rąk wszelkie atuty przeciwniczce. Momentami Teichmann wyglądała na bezradną. W czwartym gemie Jil miała 40-15 przy własnym podaniu, a mimo to straciła serwis. Chwilę później było już 5:0 dla Chwalińskiej. Wtedy Szwajcarka zgarnęła premierowe "oczko" na swoje konto i próbowała jeszcze nawiązać walkę o powrót. Polka nie pozwoliła jednak rywalce na zdobycie kolejnych gemów. Gdy Maja serwowała po zwycięstwo, wróciła ze stanu 15-30 i zapewniła sobie wygraną 0:6, 6:4, 6:1. W drugiej rundzie WTA 125 w Montreux zagra z Oksaną Selechmietiewą.

        Montreux (W)
        1/16 finału
        02.09.2025
        20:40
        Zakończony
        Wszystko o meczu

        US Open 2025: Iga Świątek zmierzy się z Anisimovą o półfinał! Sinner, Musetti i Anisimova w ćwierćfinałachAP© 2025 Associated Press
        Maja Chwalińska
        Maja ChwalińskaFOTO OLIMPIK/NurPhoto via AFPAFP
        Jil Teichmann
        Jil TeichmannMatthew Stockman / StaffAFP
        Kobieta w czerwonym stroju sportowym z napisem 'Polska' na plecach stoi na korcie, w tle osoba trzymająca trzy piłki tenisowe.
        Maja ChwalińskaFoto OlimpikAFP

