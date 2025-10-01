Turniejowa "1" ograna w Chinach. A ledwo co cieszyła się z tytułu WTA 500

Przed startem turnieju w Guadalajarze mało kto spodziewał się, że po triumf w nim sięgnie Iva Jovic. Amerykanka w 1. rundzie pokonała w trzech setach Katarzynę Kawę, a na drodze do finału odprawiła również Camilę Osorio, Victorię Jimenez Kasintsevą i Nikolę Bartunkovą.

W walce o prestiżowy tytuł okazała się wyraźnie lepsza od Emilii Arango, którą rozbiła w drugim secie 6:1. W tych okolicznościach spodziewano się, że dobrą formę przełoży również na turnieje rozgrywane w Azji. Nic bardziej mylnego.

Sukces w Guadalajarze, a potem nagła zapaść. Iva Jovic znów przegrywa

Od WTA Pekin triumfatorka z Guadalajary odbiła się już w 1. rundzie. Poległa z Niemką Evą Lys 3:6, 6:4, 5:7. Niemal równie zaciętą walkę stoczyła w środę w Challengerze Suzhou z Lulu Sun. Trudno porównywać jednak prestiż i stopień trudności obu turniejów.

Kluczowy dla losów pierwszego seta okazał się trzeci gem. Po licznych wymianach i break pointach górą z niego wyszła Sun. Pozwoliło jej to dograć seta, w którym ani razu nie dała się przełamać i triumfować 6:4. Nowozelandka imponowała przede wszystkim w polu serwisowym - w pierwszym secie posłała aż siedem asów, przy ani jednym rywalki.

109 miejsc różnicy w rankingu, kolejna niespodzianka w Chinach. Jovic za burtą

Druga partia toczyła się w podobnym tempie i towarzyszyły jej niemal identyczne okoliczności. Sun wciąż potężnie biła z serwisu, dopisując do swojego konta kolejne asy, a Iva Jovic nie była w stanie znaleźć na to recepty.

Tym razem jednak Amerykanka nie dała się przełamać. Sama również jednak nie wygrała gema przy serwisie rywalki, dlatego losy partii musiał rozstrzygnąć tie-break. 17-latka prowadziła w nim tylko po pierwszej piłce.

Kolejne padały łupem Lulu Sun i to ona ostatecznie triumfowała 6:4, 7:6(3), sprawiając niemałą niespodziankę. W końcu mieliśmy do czynienia z pojedynkiem 37. rakiety świata świeżo po triumfie w Guadalajarze ze 146. zawodniczką rankingu WTA.

