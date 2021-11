Turnieje tenisowe w Chinach zagrożone. WTA zagroziła ich odwołaniem

As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do kolejnej rundy? (można oddać głos na więcej niż jednego kandydata) Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do kolejnej rundy? (można oddać głos na więcej niż jednego kandydata) Maria Andrejczyk 6.68% Iga Baumgart-Witan 2.43% Jan Błachowicz 1.86% Patryk Dobek 3.19% Jan-Krzysztof Duda 2.12% Kajetan Duszyński 2% Paweł Fajdek 2.76% Maryna Gąsienica-Daniel 0.85% Małgorzata Hołub-Kowalik 1.72% Hubert Hurkacz 5.72% Justyna Iskrzycka, Karolina Naja, Anna Puławska, Helena Wiśniewska 1.95% Natalia Kaczmarek 1.77% Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Sajdak, Marta Wieliczko, Katarzyna Zillmann 1.98% Malwina Kopron 1.56% Dawid Kubacki 3.17% Bartosz Kurek 2.87% Wilfredo Leon 3.67% Robert Lewandowski 7.84% Natalia Maliszewska 1.15% Tadeusz Michalik 0.66% Aleksandra Mirosław 0.8% Katarzyna Niewiadoma 1.6% Wojciech Nowicki 2.99% Jolanta Ogar-Hill i Agnieszka Skrzypulec 0.98% Kamil Stoch 3.92% Iga Świątek 7.08% Justyna Święty-Ersetic 5.1% Dawid Tomala 3.2% Anita Włodarczyk 8.15% Karol Zalewski 1.3% Bartosz Zmarzlik 3.76% Piotr Żyła 5.17%

Peng Shuai, w przeszłości liderka światowego rankingu w grze podwójnej, na początku listopada opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym napisała, że Zhang Gaoli zmusił ją do współżycia wbrew jej woli.

Ani chiński rząd, ani sam polityk nie odnieśli się do tych oskarżeń, a wpis został szybko usunięty.

Fakt, że zawodniczka nie daje od tego czasu znaku życia, zbulwersował dużą część tenisowego środowiska. W czwartek o przeprowadzenie śledztwa w tej sprawie zaapelowały m.in. Amerykanka Serena Williams i Japonka Naomi Osaka.

"Jesteśmy gotowi wycofać się (z Chin - PAP) i poradzić sobie ze wszystkimi konsekwencjami takiego kroku. Bo to, co się dzieje, jest ważniejsze niż biznes. Tenisistki powinny być szanowane, a nie cenzurowane" - powiedział szef WTA Steve Simon na antenie CNN.

Sprawa jest dodatkowo nagłaśniana w związku z nadchodzącymi zimowymi igrzyskami olimpijskimi w Pekinie (4-20 lutego), którym towarzyszą krytyczne głosy obrońców praw człowieka. Prezydent USA Joe Biden przyznał w czwartek, że rozważa dyplomatyczny bojkot tej imprezy. Oznaczałby on, że do Chin nie poleci żaden przedstawiciel krajowych władz, ale sportowcy wystartują zgodnie z planem.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski odmówił komentarza.

"Doświadczenie pokazuje, że "cicha dyplomacja" daje największą szansę na uzyskanie odpowiedzi na tego typu wątpliwości. Dlatego MKOl nie będzie komentował tej sprawy na tym etapie" - powiedział rzecznik organizacji.

Chińskie media opublikowały niedawno na Twitterze (zablokowanym na terenie kraju) wiadomość e-mail, rzekomo napisaną przez Peng Shuai, w której tenisistka wycofuje swoje oskarżenia o napaść seksualną.

"Trudno mi uwierzyć, że to ona napisała ten e-mail albo że faktycznie wierzy w to, co było w nim wyrażone" - skomentował Simon.

W chińskim odpowiedniku Twittera, serwisie Weibo, wyszukiwanie nazwiska tenisistki lub organizacji WTA nie daje żadnych wyników.

