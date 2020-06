Turnieje ATP i WTA w Nowym Jorku, a nie w Cincinnati

Organizatorzy US Open poinformowali, że na kortach Flushing Meadows odbędzie się latem dodatkowa rywalizacja tenisowa. Turniej wielkoszlemowy poprzedzą zmagania ATP i WTA, które tradycyjnie odbywają się w Cincinnati, ale z uwagi na pandemię zostały przeniesione do Nowego Jorku.

Zdjęcie Zamiast w Cincinnati zagrają w Nowym Jorku /AFP

"Jesteśmy niesamowicie podekscytowani tym, że gubernator Andrew Cuomo i stan Nowy Jork zaaprobowały nasz plan, by gościć tegoroczne edycje US Open i Western&Southern Open na obiektach Billie Jean King National Tennis Center. Zdajemy sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, jaka wiąże się z organizacją jednej z pierwszych imprez sportowych o charakterze globalnym w tych trudnych czasach" - zaznaczono w komunikacie organizatorów US Open.

Reklama

Jak dodano, więcej szczegółów ma zostać podanych w środę.

Zawody odbywające się tradycyjnie w Cincinnati jak na razie w kalendarzu ATP mają przypisany termin 16-23 sierpnia. US Open zaplanowano zaś w dniach 31 sierpnia-13 września. Jako pierwszy fakt, że wielkoszlemowe zmagania odbędą się zgodnie z planem w Nowym Jorku i w pierwotnie wskazanym terminie, potwierdził oficjalnie we wtorek Cuomo. Przyznał też, że rywalizacja będzie się toczyć przy pustych trybunach.

W mediach spekulowano już wcześniej, że tym razem organizatorzy US Open mogą zrezygnować z kwalifikacji. Jak na razie nie zostało to potwierdzone.

Wielu tenisistów ze światowej czołówki zgłaszało obiekcje dotyczące podróży do Nowego Jorku i zaproponowanych przez organizatorów dodatkowych zasad bezpieczeństwa. W tym gronie są m.in. liderzy rankingów WTA i ATP Australijka Ashleigh Barty i Serb Novak Djokovic oraz będący drugą rakietą świata i broniący tytułu Hiszpan Rafael Nadal. Na pewno w obsadzie zabraknie Szwajcara Rogera Federera, który poddał się drugiej w tym roku operacji kolana i nie wróci już na kort w tym sezonie. Niewykluczone, że nieobecna będzie też wiceliderka zestawienia WTA Simona Halep. Według mediów Rumunka zapowiedziała, że jeśli zaproponowane zasady nie zostaną zmienione, to prawdopodobnie zrezygnuje z tych występów i ograniczy się do jesiennych startów w Europie.

Na początku marca wstrzymano wszystkie zawody pod szyldem WTA, ATP i ITF. Zgodnie z oficjalnymi komunikatami nie zostaną wznowione przed końcem lipca. Jak dowiedziała się PAP, imprezy ATP mają ruszyć 10 sierpnia.