Magda Linette pokonała Amerykankę Christinę McHale 6:3, 6:1 i awansowała do drugiej rundy turnieju w chińskim Tiencinie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tenis. Iga Świątek: Nauczyciele bardzo mnie wspierają. Wideo TV Interia

To był szósty pojedynek tych tenisistek. Z pięciu dotychczasowych spotkań Polka wygrała tylko raz i miało to miejsce cztery lata temu w Tokio. Potem Linette doznała czterech porażek z rzędu. W Tiencinie przełamała złą passę. Od początku narzuciła rywalce swój styl gry. Starała się grać odważnie i to w większości przypadków przynosiło skutek.



W pierwszym secie tylko do stanu 3:2 trwała wyrównana walka. Potem Linette przejęła inicjatywę, której nie oddała do końca, wygrywając 6:3. Druga partia to już dominacja Polki, o czym najlepiej świadczy wynik 6:1.



Reklama

W kolejnej rundzie rywalką Linette będzie Japonka Kurumi Nara.



Wynik meczu 1. rundy gry pojedynczej:

Magda Linette (Polska) - Christina McHale (USA) 6:3, 6:1