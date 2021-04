Turniej WTA w Stuttgarcie. Świętująca urodziny Barty w finale, porażka Halep

Liderka światowego rankingu Ashleigh Barty awansem do finału turnieju WTA w Stuttgarcie uczciła wypadające w sobotę 25. urodziny. Australijska tenisistka o tytuł zagra z rozstawioną z "piątką" Białorusinką Aryną Sabalenką, która pokonała Rumunkę Simonę Halep (2.) 6:3, 6:2.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tenis. Piłka po stronie Huberta Hurkacza. Na co stać polskiego tenisistę? (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

Wygrana w półfinale nie przyszła Barty łatwo. Po ponaddwugodzinnym meczu okazała się lepsza od występującej z numerem czwartym Ukrainki Jeliny Switoliny 4:6, 7:6 (7-5), 6:2.

Reklama

- Ważne, aby zawsze w siebie wierzyć. Niezależnie od wyniku zawsze próbuję znaleźć sposób, by wrócić do gry - zaznaczyła Australijka, która w drugim secie prowadziła 3:0, ale wygrała go dopiero po tie-breaku.

Po spotkaniu otrzymała od organizatorów kwiaty, a przez ustawione wokół kortu głośniki puszczono jej "Happy birthday".

- Kocham tenis i rywalizację, więc granie w dniu urodzin sprawiło, że to wszystko było jeszcze bardziej wyjątkowe - zapewniła.

Ze świętowaniem musiała nieco poczekać, bowiem po odpoczynku przystąpiła do półfinału debla. On także zakończył się jej zwycięstwem, więc w niedzielę będzie miała szansę na dublet w Stuttgarcie.

W decydującym meczu singla zagra z Sabalenką. Barty, która przez większość poprzedniego roku nie grała (nie wróciła do rywalizacji po zakończeniu przerwy spowodowanej pandemią COVID-19), walczyć będzie o 11. singlowym tytuł w karierze, w tym trzeci w tym sezonie. Białorusinka ma na koncie dziewięć triumfów w zawodach cyklu w grze pojedynczej, a w tym roku cieszyła się już raz z takiego sukcesu.

Impreza w Niemczech (pula nagród 886 tys. dolarów) była pierwszym w tym sezonie występem Halep na kortach ziemnych.

Wyniki półfinałów:

Ashleigh Barty - Jelina Switolina 4:6, 7:6 (7-5), 6:2

Aryna Sabalenka - Simona Halep 6:3, 6:2

an/ krys/