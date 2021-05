Magda Linette nie sprawiła sensacji w pierwszej rundzie turnieju WTA w Rzymie. Polka przegrała z Czeszką Petrą Kvitovą 6:1, 0:6, 2:6.

Los nie był łaskawy dla Linette, która już w pierwszej rundzie trafiła na utytułowaną rywalkę dwukrotną mistrzynię Wimbledonu Petrę Kvitovą. Rozstawiona w Rzymie z "11" Czeszka była zdecydowaną faworytką pojedynku.



Polka nie przestraszyła się słynnej rywalki i rewelacyjnie rozpoczęła spotkanie. Poznanianka grała odważnie, a co najważniejsze, precyzyjnie. Dzięki temu prowadziła już 3:0 z jednym przełamaniem. Skoncentrowana Linette grała koncertowo i znów zdobyła gema przy podaniu Kvitovej (5:1). 29-letnia nie zmarnowała szansy, żeby efektownie wygrać pierwszą partię. Inauguracyjnego seta zakończyła asem serwisowym.



Podrażniona Kvitova w drugiej odsłonie nie dała żadnych szans Linette. Polka nie zdołała ugrać choćby gema.



Polka skorzystała z przerwy toaletowej, żeby ochłonąć po demolce, ale niewiele to pomogło. Kvitova w dalszym ciągu dominowała na korcie. Czeszka wygrała dziewięć gemów z rzędu i dopiero wtedy Linette przerwała serię rywalki. Niestety nie wybiło to Kvitovej z uderzenia, która pewnie wygrała trzeciego seta i cały mecz.

W drugiej rundzie Czeszka zmierzy się z lepszą z pary Christina McHale (USA) - Wiera Zwonariowa (Rosja).



Wynik meczu 1. rundy:

Magda Linette (Polska) - Petra Kvitova (Czechy, 11) 6:1, 0:6, 2:6

