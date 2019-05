Paula Kania i słoweńska tenisistka Dalila Jakupović odpadły w półfinale debla w turnieju WTA na kortach ziemnych w Pradze (pula nagród 250 tys. dolarów). Przegrały w czwartek z Rosjanką Anną Kalinską i Słowaczką Viktorią Kuzmovą 6:3, 6:7 (7-9), 1-10.

Zdjęcie Paula Kania /AFP

Kania i Jakupović nie zdołały tym samym "pomścić" Igi Świątek i Alicji Rosolskiej, które uległy Kalinskiej i Kuzmovej w pierwszej rundzie.

Polsko-słoweński duet w "czwórce" znalazł się po rozegraniu tylko jednego meczu. Pierwotnie miał on w środę zmierzyć się w pierwszej rundzie z Australijką Priscillą Hon i Szwajcarką Jil Teichmann. Przeciwniczki nie przystąpiły jednak do tego pojedynku, a organizatorzy wykorzystali szansę na nadrabianie zaległości spowodowanych we wcześniejszych dniach deszczem.



Kania i Jakupovic w ćwierćfinale wygrały z rozstawionymi z numerem drugim Amerykanką Abigail Spears i Japonką Shuko Aoyama 0:6, 7:6 (7-5), 10-7.

Świątek zgłosiła się także do singla. Do głównej drabinki dostała się z kwalifikacji, ale w tej części zawodów przegrała na otwarcie we wtorek z Czeszką Karoliną Muchovą 6:4, 1:6, 4:6.

Wynik półfinału gry podwójnej:

Anna Kalinska, Viktoria Kuzmova (Rosja, Słowacja) - Paula Kania, Dalila Jakupović (Polska, Słowenia) 3:6, 7:6 (9-7), 10-1.