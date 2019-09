Katarzyna Kawa przegrała z reprezentantką Kazachstanu Juliją Putincewą 4:6, 6:7 (4-7) w pierwszej rundzie turnieju WTA Toray Pan Pacific Open w japońskiej Osace.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wzruszająca chwila dla Bianki Andreescu. Odwiedziła rodzinną miejscowość. Wideo AFP

Katarzyna Kawa dostała się do drabinki głównej turnieju jako tzw. "szczęśliwa przegrana". Polka na otwarcie trafiła na wyżej notowaną Putincewą. 26-letnia tenisistka z Krynicy-Zdroju walczyła dzielnie, ale zabrakło jej doświadczenia w decydujących momentach.



Kawa pierwszą partię przegrała 4:6. Drugą rozpoczęła źle - od straty własnego podania. Potem jednak zdobyła trzy gemy z rzędu. Wściekła Putincewa aż rzucała rakietą. Polka nie wykorzystała przewagi. Rywalka doprowadziła do wyrównania 3:3. Przy stanie 4:5 nasza zawodniczka znalazła się w trudnym położeniu, bo serwis do dyspozycji miała Putincewa. Kawa jednak rozegrała najlepszy gem w tym spotkaniu, wygrywając do zera (5:5). Następny gem był bardzo zacięty. W tej wojnie nerwów lepiej spisała się Polka. Reprezentantka Kazachstanu wyrównała na 6:6 i zawodniczki przystąpiły do tie-breaka.



W decydującej rozgrywce Kawa prowadziła już 4-0 i wydawało się, że drugi set padnie jej łupem. Wtedy coś się załamało w jej grze. Putincewa zdobyła siedem punktów w rzędu i to ona zagra w drugiej rundzie. W tym etapie turnieju jej rywalką będzie Rosjanka Warwara Flink.



Katarzyna Kawa (Polska) - Julija Putincewa (Kazachstan) 4:6, 6:7 (4-7)