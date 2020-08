Słynna amerykańska tenisistka Serena Williams niespodziewanie przegrała z Greczynką Marią Sakkari 7:5, 6:7 (5-7), 1:6 w 1/8 finału turnieju WTA w Nowym Jorku. - Trudno mieć dobry nastrój, gdy gra się tak jak ja - skomentowała była liderka światowego rankingu.

38-letnia Williams prowadziła w drugim secie 5:3 i przy własnym serwisie mogła zakończyć mecz, ale rywalka zdołała się obronić.

Amerykanka przyznała, że to wytrąciło ją z rytmu. - Sama postawiłam się w trudnej sytuacji. To jak umówienie się na randkę z facetem, mimo że wiesz, że jest do niczego - powiedziała Williams.

Sakkari, która uważa tę rywalkę za wzór do naśladowania, nie ukrywała dumy ze zwycięstwa. - To, co ona osiągnęła w tym sporcie, jest wyjątkowe i nie wiem, czy ktokolwiek zdoła to powtórzyć. Wiedziałam, że to będzie ciężki mecz dla mnie, ale wynik mnie niesamowicie cieszy - podkreśliła Greczynka.

W kolejnej rundzie zagra z Brytyjką Johanną Kontą, która wygrała z Rosjanką Wierą Zwonariową 6:4, 6:2.

W singlu w Nowym Jorku startowały Iga Świątek i Magda Linette, ale obie odpadły w 1. rundzie.

