Magda Linette przyznała, że w sobotnim finale turnieju WTA w nowojorskim Bronksie, wygranym z Włoszką Camilą Giorgi 5:7, 7:5, 6:4 zabrakło jej świeżości. “Zmęczenie dało znać o sobie"- przyznała tenisistka po życiowym sukcesie.

Mecz był emocjonujący i obfitujący w zwroty akcji. Zapowiadał to już początek, kiedy nie wygrałyście gemów przy swoich serwisach.

Magda Linette: W sobotę były dziwne warunki i nie mogłam dobrze wejść w ten mecz. Obie nie serwowałyśmy dobrze pod słońce. Szkoda, bo miałam swoje szanse w pierwszym secie i ten mecz mógł inaczej się ułożyć. Jednak w tenisie nie zawsze wszystko układa się po naszej myśli. Cieszę się, że kiedy dostałam drugą szansę, to ją wykorzystałam. Zagrałam agresywnie i to przyniosło efekt. Chciałam rozegrać końcówkę na moich warunkach i to się udało.

Ten mecz mogła pani zakończyć wcześniej, ale w decydujących momentach brakowało dokładności.

- To prawda, ale to był mój ósmy mecz w ciągu dziewięciu dni i miałam prawo czuć się zmęczona. Po tak długim czasie spędzonym na korcie nie byłam już tak dokładna jak wcześniej. Zmęczenie dało o sobie znać. Z tego powodu nie zakończyłam tego meczu wcześniej.

Pomogło wparcie polskich kibiców?

- Bardzo mi pomogło, bo czułam, że rodacy są ze mną i mnie wspierają. Jestem im bardzo wdzięczna, że przyszli na ten mecz. Mam nadzieję, że zobaczę ich również w następnym tygodniu podczas US Open.

To jest sezon Magdy Linette?

- Cieszę się, że udało mi się wygrać dwa turnieje w tym roku. Po kwietniowym triumfie w Manchesterze (ITF) przyszedł czas na pierwsze zwycięstwo w turnieju rangi WTA. Po Agnieszce Radwańskiej jestem drugą Polką, której to się udało i mam nadzieję, że inne polskie zawodniczki również będą zwyciężać, bo to fantastyczne uczucie. Od dawna wierzyłam, ze powinnam już wygrywać takie zawody, ale cały czas czegoś mi brakowało. Teraz udowodniłam sobie i mojemu zespołowi, że wykonujemy dobrą robotę. To zwycięstwo to nasza nagroda, która motywuje nas do dalszej pracy.

Jak czuje się pani fizycznie po tylu meczach?

- Nie ma co ukrywać - nie jestem świeża. Na szczęście w trakcie finału i półfinału w Nowym Jorku nie było takich upałów, jakie panowały wcześniej. Pogoda pomogła mi w tym sukcesie.

Los uśmiechnął się do pani także przy losowaniu terminarza pierwszej rundy US Open, ponieważ swój mecz zagra pani we wtorek, a nie w poniedziałek.

- Szczęście się do mnie uśmiechnęło, bo na pewno jeden dzień więcej na regenerację będzie ważny. W niedzielę będę leżeć i odpoczywać. A w poniedziałek przeprowadzę trening.

W 2015 roku w Tokio zagrała pani po raz pierwszy w finale turnieju WTA. Czy dzięki temu lepiej poradziła sobie z presją przed sobotnim meczem w Nowym Jorku?

- Myślę, że tak. Ewidentnie na początku stres dał znać o sobie. Jednak w końcówce meczu w mojej grze było dużo spokoju. W trzecim secie tylko czekałam na swoją szansę. Kiedy udało mi się wejść w swój rytm i byłam agresywna, to czułam, że nic nie może mnie zatrzymać.

To historyczny weekend, bo również w sobotę turniej w Winston-Salem wygrał Hubert Hurkacz. Polski tenis wznosi się na wyższy poziom?

- Cieszę się, że mogę być częścią tego wydarzenia. Mam nadzieję, że to dobry znak. Co prawda nie jestem już tak młoda jak Hubert, ale przede mną jeszcze pięć-sześć lat gry. Liczę, że w przyszłości będzie wiele podobnych weekendów. Myślę, że nasz tenis będzie się rozwijał, bo jest grupa młodych i bardzo utalentowanych zawodniczek i zawodników. Możliwości są bardzo duże.

Z Nowego Jorku - Marcin Cholewiński