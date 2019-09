Rozstawiona z nr 3 Magda Linette pokonała Meksykankę Giulianę Olmos 6:3, 6:2 w pierwszej rundzie turnieju tenisistek na kortach twardych w chińskim Nanchangu (pula nagród 250 tys. dol.).

Przewaga 27-letniej Polki nie podlegała dyskusji. Jej przeciwniczka wcześniej udanie przeszła przez dwustopniowe eliminacje, w których odpadła Urszula Radwańska.

24 sierpnia Linette odniosła życiowy sukces triumfując w turnieju WTA w nowojorskim Bronksie. W finale pokonała Włoszkę Camilę Giorgi 5:7, 7:5, 6:4. To jej pierwszy tytuł w karierze.

Wynik 1. rundy:

Magda Linette (Polska, 3.) - Giuliana Olmos (Meksyk) 6:3, 6:2