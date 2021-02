Turniej WTA w Melbourne. Sakkari pokonała w ćwierćfinale Kerber, walkower Azarenki

Rozstawiona z "piątką" Greczynka Maria Sakkari pokonała Niemkę polskiego pochodzenia Angelique Kerber (8.) 6:4, 6:2 w ćwierćfinale turnieju WTA Grampians Trophy w Melbourne. Przed meczem tej fazy zmagań wycofała się białoruska tenisistka Wiktoria Azarenka (3.).

Azarenka w sobotę miała się zmierzyć z występującą z numerem szóstym Anett Kontaveit, ale po rezygnacji Białorusinki Estonka automatycznie dostała się do półfinału. Na tym etapie zagra z Sakkari.



Drugą parę utworzą Amerykanki Jennifer Brady (7.) i Ann Li. Druga z nich zajmuje 99. miejsce w rankingu, jest jedyną nierozstawioną zawodniczką w czołowej "czwórce" i po raz pierwszy w karierze awansowała do tego etapu w imprezie WTA.



Turnieju Grampians Trophy początkowo w ogóle nie było w planach. Zorganizowano go z myślą o tenisistkach, które po przybyciu w połowie stycznia do Australii zostały odesłane na tzw. twardą kwarantannę. Nie mogły opuszczać w ogóle swojego hotelowego pokoju przez dwa tygodnie, ponieważ czarterem lecącym na antypody, na którego pokładzie były, podróżowała też osoba, która miała pozytywny wynik testu na COVID-19.

Obecnie w Melbourne odbywają się równocześnie trzy imprezy WTA, które są ostatnim sprawdzianem dla tenisistek szykujących się do rozpoczynającego się w poniedziałek wielkoszlemowego Australian Open.



Wyniki ćwierćfinałów:



Maria Sakkari (Grecja, 5) - Angelique Kerber (Niemcy, 8) 6:4, 6:2

Anett Kontaveit (Estonia, 6) - Wiktoria Azarenka (Białoruś, 3) walkower

Jennifer Brady (USA, 7) - Barbora Krejcikova (Czechy) 7:6 (7-5), 6:4

Ann Li (USA) - Sorana Cirstea (Rumunia) 6:3, 6:1

