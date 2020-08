Turniej WTA w Lexington. Wygrana Magdy Linette w deblu

Magda Linette i Amerykanka Jessica Pegula wygrały z amerykańsko-białoruską parą Jennifer Brady i Aryną Sabalenką 6:4, 4:6, 10-18 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju WTA na kortach twardych w Lexington. Wcześniej polska tenisistka triumfowała także w singlu.

W grze pojedynczej w pierwszej rundzie pokonała Lauren Davis 6:2, 6:3, a teraz jej rywalką będzie... Brady.

Zajmująca 36. miejsce w rankingu światowym Linette w USA przebywa od niespełna trzech tygodni, gdzie przygotowywała się do imprezy w Lexington i mającego się rozpocząć 31 sierpnia wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Rozegrała kilka meczów towarzyskim, w których szło jej ze zmiennym szczęściem.



Turniej zapowiada się ciekawie m.in. ze względu na udział byłych liderek listy WTA, z siostrami Sereną i Venus Williams na czele. Starsza z nich w pierwszej rundzie spotka się z Białorusinką Wiktorią Azarenką.



Dla wielu tenisistek rozpoczęte w poniedziałek zawody będą testem przed wielkoszlemowym US Open w Nowym Jorku.



Wynik meczu 1. rundy debla:

Magda Linette, Jessica Pegula (Polska, USA) - Jennifer Brady, Aryna Sabalenka (USA, Białoruś) 6:4, 4:6, 10-8.