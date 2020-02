Magda Linette awansowała do półfinału turnieju WTA w Hua Hin w Tajlandii. Rozstawiona z numerem piątym Polka pokonała w ćwierćfinale Chinkę Xiyu Wang 2:6, 6:3, 6:3.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Agnieszka Radwańska podziękowała fanom. Tenisistka promienieje w ciąży. Wideo INTERIA.TV

Zdecydowaną faworytką pojedynku była Linette. Chinka w rankingu WTA zajmuje dopiero 134. miejsce. Mimo to, Xiyu Wang w pierwszym secie dominowała na korcie. Polka popełniała dużo błędów i przegrała wyraźnie 2:6.



W drugim secie Linette zabrała się do pracy i na efekty nie trzeba było długo czekać. Poznanianka w pełni kontrolowała wydarzenia na korcie. Tę partię rozstrzygnęła na swoją korzyść 6:3.



Trzecia odsłona przez długi czas toczyła się po myśli Polki, która prowadziła już 3:0. Chinka poprosiła o konsultację z trenerem i to wyraźnie jej pomogło. Niebezpiecznie zrobiło się w siódmym gemie. Linette prowadziła wówczas 4:2 i miała serwis do dyspozycji. Rywalka naszej tenisistki stanęła przed szansą na odrobienie straty przełamania. Miała trzy break pointy, ale na szczęście żadnego nie wykorzystała. W końcu Linette złamała opór przeciwniczki i tylko jeden gem dzielił ją od półfinału.

Reklama

Xiyu Wang jeszcze poderwała się do walki. Doprowadziła do stanu 3:5, ale na więcej Linette nie pozwoliła, choć nie obyło się bez drobnych kłopotów.

Półfinałową rywalką Linette będzie Rumunka Patricia Maria Tig.

RK



Magda Linette (Polska, 5) - Xiyu Wang (Chiny) 2:6, 6:3, 6:3