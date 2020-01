Turniej WTA w Hobart. Magda Linette przegrała w pierwszej rundzie debla

Magda Linette i Ukrainka Kateryna Kozłowa przegrały z belgijską parą Alison Van Uytvanck i Kirsten Flipkens 5:7, 3:6 w pierwszej rundzie debla (1/8 finału) turnieju tenisowego WTA w Hobart. Pierwszy mecz po ponad dwóch latach przerwy wygrała Sania Mirza z Indii.

Linette w Hobart występuje także w grze pojedynczej, jest w niej rozstawiona z numerem szóstym. W pierwszej rundzie pokonała utytułowaną Rosjankę Swietłanę Kuzniecową. W drugiej zmierzy się z Amerykanką Lauren Davis.

Do gry wróciła 33-letnia Mirza, która pauzowała ponad dwa lata. W tym czasie urodziła syna. We wtorek w parze z Ukrainką Nadią Kiczenok pokonały Gruzinkę Oksanę Kałasznikową i Japonkę Miyu Kato 2:6, 7:6 (7-3), 10-3. To jest pierwszy turniej Mirzy od października 2017. Reprezentantka Indii skorzysta z tzw. zamrożonego rankingu i wystąpi w wielkoszlemowym Australian Open.

Wynik meczu 1. rundy debla:

Alison Van Uytvanck, Kirsten Flipkens (Belgia) - Magda Linette, Kateryna Kozłowa (Polska, Ukraina) 7:5, 6:3