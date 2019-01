Magda Linette nie awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Hobart. Polka, która do przebiła się do głównej drabinki przez kwalifikacje, przegrała w 1/8 finału z inną kwalifikantką Belgijką Greetje Minnen 1:6, 6:4, 6:7 (3-7).

Zdjęcie Magda Linette /AFP

Linette po zakończeniu kariery przez Agnieszkę Radwańską jest najwyżej sklasyfikowaną polską tenisistką w światowym rankingu. Obecnie 26-letnia tenisistka zajmuje 86. miejsce. Minnen plasuje się dopiero na 346. pozycji. Z tego względu faworytką pojedynku była nasza reprezentantka.



W pierwszym secie nie było widać różnicy jaka dzieli obie zawodniczki w rankingu. Stroną dominującą była Belgijka, która nadspodziewanie łatwo wygrała 6:1.



Polka zabrała się do pracy w drugiej partii. Szybko objęła prowadzenie 3:0 i to z dwoma przełamaniami. Wtedy coś się zacięło w jej grze. Wykorzystała to przeciwniczka, która doprowadziła do stanu 2:3. Na szczęście znów "odskoczyła" na dwa gemy przewagi. Taka sytuacja utrzymała się do końca tego seta. Linette wykorzystała trzecią piłkę setową rozstrzygając tę partię na swoją korzyść 6:4.



Poznanianka poszła za ciosem i decydującą odsłonę rozpoczęła od przełamania. Chwilę później zdobyła gema przy własnym podaniu i było 2:0. W czwartym gemie Linette musiała się bronić przed stratą serwisu.



Dwa break pointy Polka obroniła. Sama miała kilka szans, żeby przechylić szalę w tym gemie na swoją korzyść, ale jej się nie udało. Belgijka doprowadziła do stanu 2:2.



Linette szybko zrehabilitowała się przełamując rywalkę w piątym gemie. Kolejnego, mimo kłopotów, również zapisała na swoim koncie (4:2). Polka skupiła się na pilnowaniu własnego podania. Serwowała, żeby wygrać mecz, ale niestety nie wykorzystała tego atutu. Belgijka doprowadziła do wyrównania 5:5, a chwilę później to Minnen była bliżej zwycięstwa w tym spotkaniu. Linette poprosiła o konsultację z trenerem. Wizyta szkoleniowca pomogła, bo Polka 12. gema wygrała do zera (6:6). O zwycięstwie w tym meczu zadecydował więc tie-break. W nim Linette przegrywała już 1-4. Jeszcze poderwała się do walki doprowadzając do stanu 3:4, ale ostatnie słowo należało do rywalki, która wygrała 7-3.

MInnen o półfinał na pewno powalczy z Francuzką - z rozstawioną z szóstką Alize Cornet lub Pauline Parmentier.



Turniej w Hobart jest ostatnim sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open, w którym Linette wystąpi w turnieju głównym.